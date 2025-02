Fiddler’s Green: kündigen Jubiläumstour zum 35-jährigen Bestehen der Band an

Es ist kaum zu fassen, aber Fiddler’s Green, feiern im Jahr 2025 ihr 35-jähriges Bestehen! Fünfunddreißig Jahre voller Musik, Leidenschaft und unvergesslicher Momente – das muss tüchtig gefeiert werden!

Zum Jubiläum gibt es eine exklusive Tour, die Fiddler’s Green in die großen und kleinen Städte führt, wohin die Fans die Band all die Jahre begleitet haben. Es werden die größten Hits, die liebsten Klassiker und vielleicht auch der eine oder andere seltene Song aus der Vergangenheit auf die Bühne gebracht werden. Und als besonderes Highlight haben Fiddler’s Green sogar einige brandneue Songs im Gepäck, die sie live auf der Jubiläumstour vorstellen werden!

In all den Jahren durften Fiddler’s Green unglaubliche Erfahrungen sammeln: von legendären Auftritten auf Festivals wie Wacken, dem Pol’and’Rock Festival, Sweden Rock oder dem Montreux Jazz Festival bis hin zu unvergesslichen Konzerten gemeinsam mit Koryphäen wie The Dubliners, The Chieftains, Flogging Molly und den Dropkick Murphys. Besonders stolz ist die Band auf ihre Japan-Tour, die sie zu den Fans auf der anderen Seite der Welt geführt hat.

Erleben kann man Fiddler’s Green live in einer ganz besonderen Show, die zurück zu den Wurzeln führt, aber auch in die Zukunft schauen lässt. Die Sechs können es kaum erwarten, mit allen gemeinsam diese außergewöhnliche Reise zu feiern und sich für die Unterstützung und Treue zu bedanken! Es wird legendär!

Fiddler’s Green – 35 Years Tour

präsentiert von EMP, Sonic Seducer und Slam

mit Special Guest: Wüstenberg

21.11.2025 Jena – F-Haus

22.11.2025 Affalter – Zur Linde

27.11.2025 Wiesbaden – Schlachthof

28.11.2025 Münster – Skaters Palace

29.11.2025 Berlin – Columbia Theater

05.12.2025 Memmingen – Kaminwerk

06.12.2025 Köln – Carlswerk Victoria

07.12.2025 Hamburg – Markthalle

12.12.2025 Kaiserslautern – Kammgarn

13.12.2025 Dresden – Tante Ju

18.12.2025 München – Backstage Werk

19.12.2025 Leipzig – Anker

20.12.2025 Bremen – Modernes

28.12.2025 Stuttgart – LKA

29.12.2025 Nürnberg – Löwensaal

Der Vorverkauf startet am 12.02.25 um 12:00 Uhr unter www.fiddlers-shop.de oder allen bekannten VVK-Stellen

www.fiddlers.de

www.facebook.com/speedfolk

www.instagram.com/fiddlersgreen_official