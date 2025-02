The Vice: kündigen neue EP „A Great Unrest“ an und veröffentlichen Video zur ersten Single

Die schwedische Dark-Metal-Band The Vice hat die Veröffentlichung ihrer kommenden Fünf-Track-EP A Great Unrest angekündigt, welche am 7. März über Noble Demon erscheinen wird.

Nach ihrem erfolgreichen letzten Album Dead Canary Run (2024, Noble Demon) haben sich The Vice auf eine bewusste Reise begeben, um eine Reihe von EPs zu veröffentlichen. Die Verstärkung durch Joel Öhman, einen langjährigen Mitstreiter, hat die Band in ein fein abgestimmtes Quartett verwandelt, das ihren Sound mit frischen Perspektiven und innovativen Ansätzen bereichert.

Das erste Stück aus diesem neuen Kapitel, A Great Unrest, zeigt das Wachstum in vollem Umfang und verstärkt jeden Zentimeter des musikalischen Fundaments aus Blackened Metal, Ambient-Pop und ungezügeltem Rock ’n‘ Roll. Die fünf Tracks – drei neue, ein Cover von 1 Sun von Miley Cyrus und eine neu arrangierte Version von Welcome The Storm vom letzten Album – wurden im Herbst 2024 im Studio Underjord (u.a. Skraeckoedlan, Magna Carta Cartel, Haystack) im ländlichen Schweden aufgenommen. Frisch nach dem Schreiben und Aufnehmen eines kompletten Albums war diese EP der perfekte Weg, um musikalisch die „Grenzen“ zu durchbrechen, die bei der Arbeit an einem wirklich einheitlichen Kunstwerk auftreten können.

Und obwohl die Vielfalt der Tracks nicht gerade auf Fantomas-Niveau liegt, hat Tontechniker und Studiobesitzer Joona Hassinen wirklich sein Bestes gegeben und der EP einen stimmigen Sound verliehen. A Great Unrest klingt etwas leichter, aber auch härter als Dead Canary Run, mit einer elektrifizierten, verzerrten Spannung, die sich durch das ganze Album zieht.

Als Vorgeschmack auf die bevorstehende Veröffentlichung haben The Vice die erste Single und den Titeltrack der EP veröffentlicht. Der Song wird von einem neuen & düsteren Musikvideo begleitet, das ihr euch hier ansehen könnt:

Gitarrist Rickard über den Song: „Für mich ist A Great Unrest alles, was The Vice ausmacht, in seiner reinsten Form. Ein verdammt düsteres Riff, ein paar Refrains, die vor Wildheit, Leidenschaft und Rebellion nur so strotzen, und ein Schlussakt, der all die aufgestaute Spannung auf wunderschöne, aber höchst bedrohliche Weise entlädt. Alles in weniger als dreieinhalb Minuten. Ich glaube wirklich, wir haben damit den Nagel in den Kopf getroffen.“

Bezüglich der Thematik der EP fügt die Band hinzu: „Thematisch gab es keine anderen Ideen und Gedanken als sonst, als wir das Studio betraten. Bei The Vice geht es um Unruhe, Rebellion, diese gemischten Gefühle von Unbehagen und Ekstase, wenn man auf den letzten Zentimetern der Kante balanciert und kurz davor ist, ins Leere zu stürzen. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Einige Songs hier und da haben spezifischere Themen, aber im Allgemeinen sind es Reflexionen und Ideen über dieses Dasein aus einer ziemlich ruhigen, gesammelten Perspektive, die jedoch immer vorbereitet ist und den Moment vorwegnimmt, in dem die Spannung bricht und der ungewisse Wahnsinn beginnt. Irgendwann begannen die visuellen Darstellungen wie das Cover, das Musikvideo, der Titel usw., sich an eine Art Ästhetik des Kalten Krieges anzulehnen. Das war absolut nicht beabsichtigt, wurde nie diskutiert und war nichts, worauf wir von Natur aus zurückgreifen würden. Sicherlich führten einige Dinge zueinander, aber zumindest ein Teil davon fühlt sich so an, als hätte die Musik einfach eine inhärente Stimmung. Eine kalte, metallische, düstere Nachkriegsstimmung.“

A Great Unrest Tracklist:

01. A Great Unrest

02. From The Barricades

03. Tropic Of Coal

04. 1 Sun

05. Welcome The Storm feat Linn (Z Edit)

A Great Unrest erscheint am 7. März via Noble Demon und kann HIER vorbestellt werden.

The Vice Line-Up:

Rickard – Vocals & Guitars

Charlie – Bass

Petter – Drums

Joel Öhman – Guitar

Info:

https://www.facebook.com/TheViceOfficial/

https://www.instagram.com/theviceofficial/

https://theviceonline.bandcamp.com/