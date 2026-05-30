Takida: veröffentlichen neue Single „Everything’s Wasted“ + Lyric-Video

Takida, eine der größten Rockbands Schwedens, veröffentlicht ihren brandneuen Song Everything’s Wasted, begleitet von einem offiziellen Lyricvideo. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 und dem Durchbruch mit ihrem Debütalbum hat sich die fünfköpfige Band zu einem der erfolgreichsten musikalischen Exporte Schwedens entwickelt.
Doch nicht nur in ihrer Heimat werden Takida von Fans und Kritikern gefeiert: Ihr aktuelles Album The Agony Flame (2024) markierte mit Platz 8 den bislang höchsten Charteinstieg der Band in Deutschland, während die Lead-Single The Loneliest Hour Platz 1 der deutschen Rock-Airplay-Charts erreichte.
Mit Everything’s Wasted liefern Takida eine gefühlvolle Rockhymne voller tiefgründiger Melodien und emotionaler Texte, getragen von der unverwechselbaren Stimme von Robert Pettersson. Der Song ist ab sofort weltweit auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.
Die Emotion des Textes spiegelt sich auch in Sänger Robert Petterssons Aussage wider, der den Inhalt von Everything’s Wasted folgendermaßen beschreibt: „Sich der Hoffnungslosigkeit hingeben und die Hölle als mein neues Zuhause akzeptieren.“
Nach ihren bisherigen Erfolgen bringen Takida ihre energiegeladene Live-Show erneut auf die Bühnen Europas. Den Auftakt macht eine Sommertour durch Schweden und Finnland, bevor die Band im Januar 2027 für insgesamt 16 Konzerte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz reist.
Begleitet werden Takida auf dieser Tour von der deutsch-schweizerischen Modern-Metal-Band Ad Infinitum als Special Guest. Verpasst nicht die Gelegenheit, die Bands live zu erleben!
Takida live 2026/27
Sweden 2026:
10.07.26 SE – Skuleberget / Naturscen
20.07.26 FI – Mariehamn / Rockoff Festivalen
22.07.26 SE – Halmstad / Hotel Tylösand
23.07.26 SE – Borgholm / Slottsruinen
25.07.26 SE – Vadstena / Vadstena Slott
21.08.26 SE – Rättvik / Dalhalla
22.08.26 SE – Rättvik / Dalhalla
28.08.26 SE – Örebro / Gustavsvik
29.08.26 SE – Stockholm / Ulriksdals Slott
Section 7 Tour 2027
Support: Ad Infinitum
09.01.27 DE – München / Zenith
10.01.27 DE – Frankfurt am Main / Jahrhunderthalle (Kuppelsaal)
12.01.27 DE – Saarbrücken / Garage
13.01.27 DE – Kassel / Probonio Arena
15.01.27 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena
16.01.27 DE – Oberhausen / Turbinenhalle
17.01.27 DE – Aurich / Stadthalle
19.01.27 DE – Flensburg / Deutsches Haus
20.01.27 DE – Münster / Jovel Music Hall
22.01.27 DE – Hannover / Swiss Life Hall
23.01.27 DE – Hamburg / Sporthalle
24.01.27 DE – Berlin / Columbia Halle
26.01.27 AT – Wien / Flex
27.01.27 DE – Erlangen / Heinrich-Lades-Halle
29.01.27 DE – Ludwigsburg / MHP Arena
30.01.27 CH – Pratteln / Konzertfabrik Z7
Takida sind:
Robert Pettersson – Vocals
Tomas Wallin – Choirs, Guitars
Mattias Larsson – Guitars
Chris Rehn – Bass, Keyboards, Guitars, Programming and Arrangements
Kristoffer Söderström – Drums