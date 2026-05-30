Takida: veröffentlichen neue Single „Everything’s Wasted“ + Lyric-Video

Takida, eine der größten Rockbands Schwedens, veröffentlicht ihren brandneuen Song Everything’s Wasted, begleitet von einem offiziellen Lyricvideo. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 und dem Durchbruch mit ihrem Debütalbum hat sich die fünfköpfige Band zu einem der erfolgreichsten musikalischen Exporte Schwedens entwickelt.

Doch nicht nur in ihrer Heimat werden Takida von Fans und Kritikern gefeiert: Ihr aktuelles Album The Agony Flame (2024) markierte mit Platz 8 den bislang höchsten Charteinstieg der Band in Deutschland, während die Lead-Single The Loneliest Hour Platz 1 der deutschen Rock-Airplay-Charts erreichte.

Mit Everything’s Wasted liefern Takida eine gefühlvolle Rockhymne voller tiefgründiger Melodien und emotionaler Texte, getragen von der unverwechselbaren Stimme von Robert Pettersson. Der Song ist ab sofort weltweit auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.

Die Emotion des Textes spiegelt sich auch in Sänger Robert Petterssons Aussage wider, der den Inhalt von Everything’s Wasted folgendermaßen beschreibt: „Sich der Hoffnungslosigkeit hingeben und die Hölle als mein neues Zuhause akzeptieren.“

Nach ihren bisherigen Erfolgen bringen Takida ihre energiegeladene Live-Show erneut auf die Bühnen Europas. Den Auftakt macht eine Sommertour durch Schweden und Finnland, bevor die Band im Januar 2027 für insgesamt 16 Konzerte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz reist.

Begleitet werden Takida auf dieser Tour von der deutsch-schweizerischen Modern-Metal-Band Ad Infinitum als Special Guest. Verpasst nicht die Gelegenheit, die Bands live zu erleben!

Takida live 2026/27

Sweden 2026:

10.07.26 SE – Skuleberget / Naturscen

20.07.26 FI – Mariehamn / Rockoff Festivalen

22.07.26 SE – Halmstad / Hotel Tylösand

23.07.26 SE – Borgholm / Slottsruinen

25.07.26 SE – Vadstena / Vadstena Slott

21.08.26 SE – Rättvik / Dalhalla

22.08.26 SE – Rättvik / Dalhalla

28.08.26 SE – Örebro / Gustavsvik

29.08.26 SE – Stockholm / Ulriksdals Slott

Section 7 Tour 2027

Support: Ad Infinitum

09.01.27 DE – München / Zenith

10.01.27 DE – Frankfurt am Main / Jahrhunderthalle (Kuppelsaal)

12.01.27 DE – Saarbrücken / Garage

13.01.27 DE – Kassel / Probonio Arena

15.01.27 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

16.01.27 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

17.01.27 DE – Aurich / Stadthalle

19.01.27 DE – Flensburg / Deutsches Haus

20.01.27 DE – Münster / Jovel Music Hall

22.01.27 DE – Hannover / Swiss Life Hall

23.01.27 DE – Hamburg / Sporthalle

24.01.27 DE – Berlin / Columbia Halle

26.01.27 AT – Wien / Flex

27.01.27 DE – Erlangen / Heinrich-Lades-Halle

29.01.27 DE – Ludwigsburg / MHP Arena

30.01.27 CH – Pratteln / Konzertfabrik Z7

Takida sind:

Robert Pettersson – Vocals

Tomas Wallin – Choirs, Guitars

Mattias Larsson – Guitars

Chris Rehn – Bass, Keyboards, Guitars, Programming and Arrangements

Kristoffer Söderström – Drums