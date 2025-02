Those Damn Crows: auf Support-Tour mit Takida

Those Damn Crows werden mit Takida im Juli und August auf Support-Tour gehen. Die Tour beginnt am 18. Juli in Regensburg und endet am 30. August in Chemnitz.

Takida – The Summer in Germany 2025

w/ Those Damn Crows

18.07. Piazza – Regensburg

19.07. Stadtpark Open Air – Hamburg

20.07. Schlossparkbühne – Marburg

22.07. Neue Gebläsehalle Neunkirchen (Saar)

23.07. Burg Esslingen Open Air – Esslingen

24.07. Valley – Berlin

25.07. Sommer am Kiez – Augsburg

24.08. Monheimer Sommer Open Air – Monheim am Rhein

29.08. Amphitheater Hanau – Hanau

30.08. Wasserschloss Klaffenbach – Chemnitz

Was Those Damn Crows von so vielen anderen Bands unterscheidet, ist das schlagende emotionale Herz im Zentrum ihrer Musik. God Shaped Hole, das kommende Album der Band, wird den Platz der Band an der Spitze der Rockmusik bestätigten. Es verbindet Musik, die von Kraft, Leidenschaft und Melodie angetrieben wird, mit einer Intelligenz und emotionalen Ehrlichkeit, die heutzutage immer seltener zu finden ist. Wie die beste Musik kommt auch God Shaped Hole von Herzen und aus dem Kopf.

Mehr Infos zu Those Damn Crows und dem kommenden Album God Shaped Hole findet ihr hier:

