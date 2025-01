Takida: veröffentlichen neuen Song „The Game“

Takida, eine der erfolgreichsten schwedischen Rockbands, melden sich mit ihrer neuen Single The Game zurück. Elektrisierende Gitarrenriffs, eingängige Melodien und kraftvoller Gesang machen diesen zukünftigen Radiohit zum perfekten Start ins Jahr 2025!

Seit ihrer Gründung 1999 prägen Takida die schwedische Rockszene: Sechs Platin-Singles (darunter eine mit 4-fach Platin), drei Platin-Alben und fünf #1-Alben sprechen für sich. Doch auch international setzt die Band Maßstäbe. Ihr aktuelles Studioalbum The Agony Flame (2024) erreichte Platz 8 der Deutschen Album-Charts – ihr bisher größter Erfolg in Deutschland. Die erste Singleauskopplung The Loneliest Hour stieg an die Spitze der deutschen Rock-Airplay-Charts.

Mit The Game liefern Takida jetzt ein neues musikalisches Highlight und thematisieren Leidenschaft, innere Konflikte und ungefilterte Emotionen. Der packende Text und der explosive Sound garantieren Gänsehaut und schüren die Vorfreude, die Schweden bald wieder live auf der Bühne erleben zu können. Im Sommer diesen Jahres gehen Takida auf große The Summer In Germany 2025 Tour. Die Tour startet am 18. Juli in Regensburg und bringt die unvergleichliche Bühnenshow der Band in insgesamt zwölf deutsche Städte. Jetzt Tickets sichern und The Game entdecken – der Track steht ab sofort auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung!

Seht euch das Lyric-Video zu The Game hier an:

Takida über The Game:

„Der Song handelt von einem Mann und seiner wahren Liebe aus der Vergangenheit. Alles, was er sich wünscht, ist, von seiner Sexsucht loszukommen, und sich ganz auf eine gemeinsame Zukunft zu konzentrieren. Doch die Sucht ist zu stark, und die Versuchungen der Welt scheinen allgegenwärtig. Am Ende bleibt er allein zurück.“

Von Schweden bis Deutschland lieferten Takida in den vergangenen Jahren intensive Rock-Erlebnisse auf großer Bühne. 2023 feierte die Band mit ihrer bislang größten Tournee unglaubliche Erfolge: Arenashows und Festivalauftritte in ihrer Heimat, gekrönt von einem mitreißenden Set auf der Hauptbühne des legendären Wacken Open Airs. 2025 kehren die schwedischen Rock-Ikonen mit ihrer ausgedehnten The Summer In Germany 2025 Tour zurück nach Deutschland!

Takida Live 2025

21.02.2025 SE – Karlstad / Nöjesfabriken

22.02.2025 SE – Östersund / Folkets Hus

28.02.2025 SE – Göteborg / Filmstudion

01.03.2025 SE – Stockholm / Annexet

The Summer In Germany 2025

Support: Those Damn Crows

18.07.2025 DE – Regensburg / Piazza

19.07.2025 DE – Hamburg / Stadtpark Open Air

20.07.2025 DE – Marburg / Schlossparkbühne

22.07.2025 DE – Neunkirchen (Saar) / Neue Gebläsehalle

23.07.2025 DE – Esslingen / Burg Esslingen Open Air

24.07.2025 DE – Berlin / Valley

25.07.2025 DE – Augsburg / Szene Wien

26.07.2025 DE – Osnabrück / Mit freundlichen Grüßen *

22.08.2025 DE – Haddeby / Baltic Open Air *

24.08.2025 DE – Monheim am Rhein / Monheimer Sommer Open Air

29.08.2025 DE – Hanau / Amphitheater Hanau

30.08.2025 DE – Chemnitz / Wasserschloss Klaffenbach

*ohne Those Damn Crows

Takida sind:

Robert Pettersson – Gesang

Tomas Wallin – Chöre, Gitarren

Mattias Larsson – Gitarren

Chris Rehn – Bass, Keyboards, Gitarren, Programmierung und Arrangements

Kristoffer Söderström – Schlagzeug

