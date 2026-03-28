Moonspell: kündigen neues Studioalbum an und veröffentlichen Musikvideo zum Titeltrack „Far From God“

Die portugiesischen Gothic-Metal-Pioniere Moonspell kündigen haben ein Musikvideo zu ihrer ersten Single und dem Titeltrack ihres kommenden Studioalbums Far From God veröffentlicht. Es gibt einen ersten Einblick in ein Werk, das zu den prägendsten der Bandgeschichte zählen dürfte. Far From God erscheint am 3. Juli 2026 über Napalm Records.

Die erste Single Far From God gibt mit brennender Intensität den Ton an. Als Hymne an die tragische Liebe zwischen Vampiren lässt der Song die Mystik und romantische Dunkelheit wiederaufleben, die das Genre einst prägten. Vielschichtige Keyboardklänge erweitern die Atmosphäre subtil, ohne ihre Schwere zu mindern. Dichte Gitarren, tiefer, resonanter Gesang und dramatische Dynamikwechsel beschwören eine zeitlose Gothic-Ästhetik herauf und verleihen der Vampir-Erzählung Gefahr und Eleganz zurück.

Stream Far From God: http://lnk.to/Moonspell-FarFromGod

Fernando Ribeiro kommentiert den Track: „I lost my faith and hope in vampires for quite a few years. They became the clowns of Hollywood, the cheap Halloween shop customs, the old and disgraceful Princes from the East. Until the film director Robert Eggers brought us Nosferatu in 2024 and I was immediately attracted back to that tragic, romantic character who Bram Stoker immortalised in his letters. I wrote Far From God in just one breath and it’s our first song about vampiric love in ages. I confess I felt the urge of, together with Moonspell, saving the face of Gothic Metal which became hostage of semi-tuned operatic female vocalists, simpleton and crunchy guitar riffs; and of lyrical content that would make Dracula impale himself with a stake in his bloodless heart. This song is the essence of this album, its title, its video, its soul. And you can even feel the fire of daylight burning into yours and your lover’s skin.“

Nach fünf Jahren kreativer Suche, Zweifel und letztendlicher Wiederentdeckung markiert das Album eine kraftvolle Rückkehr der Band. Moonspell gehen keine Kompromisse ein und präsentieren ein Werk, das sich wie eine Wiedergeburt anfühlt: düsterer, schärfer und emotional unverfälscht. Anstatt sich modernen Trends anzupassen, bekräftigt die Band ihre Identität und Substanz und liefert ein kühnes und wunderschönes Statement des Gothic Metal in seiner reinsten Form: düster, romantisch, dramatisch und kompromisslos heavy!

Thematisch bewegt sich Far From God durch Baudelairesche Liebesgeschichten, existenzielle Schuld und Erlösung, christusähnliche Auferstehungen und die stille Würde der Nachtwesen. Vampire, Werwölfe und sakrale Symbolik dienen hier nicht der Flucht, sondern sind Ausdruck tief empfundener, düsterer Emotionen: feierlich, romantisch und unverfälscht. Das Album verzichtet auf künstlichen Glanz und setzt stattdessen auf eine aufrichtige Fantasie, die den Kern des Gothic Metal in seiner authentischsten Form wiederentdeckt.

Far From God – Trackliste:

Cross Your Heart Far From God Biblical The Great Wolf In The Sky (feat. Alicia Nuhro) Your Promise Of Light For The Love Of Mortals Our Freedom To Fall Reconquista

Far From God wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

2CD Mediabook (24 Seiten, inkl. Bonus-CD: Demoversionen)

1CD Jewel Case

1-LP Gatefold Vinyl Schwarz (inkl. Textblatt & bedruckter Innenhülle)

1-LP Gatefold Vinyl Solid Viola (inkl. Textblatt & bedruckter Innenhülle)

1-LP Gatefold Vinyl S053 Splattered Creme Black (inkl. 24-seitigem Booklet + bedruckter Innenhülle)

Holzboxset (inkl. Mediabook, 2-CDs, A5-Bandfoto, Flagge, Kreuzanhänger + handnummeriertes Echtheitszertifikat)

2CD Mediabook (24 Seiten) + T-Shirt-Bundle

1-LP Gatefold WHITE LABEL (inkl. 12“ 24-seitigem Booklet, handnummeriertem Zertifikat, Coverkarte)

Digitales Album

1-LP Gatefold Vinyl CIRC002 (inkl. Textblatt + bedruckter Innenhülle + A3-Poster im Hochformat) Cover + Postkarte mit Bandfoto) – exklusiv im Bandshop erhältlich

Moonspell – Live-Termine:

20.06.2026 (BE) Dessel – Graspop Metal Meeting

10.07.2026 (FI) Kotka – Dark River Festival

16.07.2026 (PL) Bolków – Castle Party Festival

02.08.2026 (BU) Plovdiv – Ancient Theatre of Plovdiv (Opus Diabolicum Orchestra Show)

06.08.2026 (DE) Schlotheim – Party.San Metal Open Air

28.08.2026 (RO) Câmpulung Muscel – Posada Rock Festival

18.09.2026 (UK) London – Cosmic Void Festival

19.09.2026 (TR) Istanbul – Bosphorus Open Air Metal Fest

Moonspell sind:

Fernando Ribeiro – Gesang

Ricardo Amorim – Gitarren

Pedro Paixão – Keyboards

Aires Pereira – Bass

Hugo Ribeiro – Schlagzeug

Moonspell online:

https://www.facebook.com/moonspellband

https://www.instagram.com/moonspellofficial