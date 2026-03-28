Victorius – World War Dinosaur

Mit World War Dinosaur schlagen die Leipziger Power‑Metal‑Helden Victorius ein neues, noch monumentaleres Kapitel ihres überdrehten Sci‑Fi‑Fantasy‑Universums auf. Das am 17. April 2026 erscheinende Album markiert laut Plattenlabel Perception den bislang „kraftvollsten und cineastischsten“ Eintrag ihrer Saga und verbindet kindliche Fantasie, Zeichentricknostalgie und High‑Energy‑Power‑Metal zu einem audiovisuellen Spektakel, das größer und wilder ist als je zuvor. Die Band selbst beschreibt die Platte als bewusste Weiterentwicklung: mehr Militärflair, mehr Bombast, mehr Story – kurz: „Nur mehr ist mehr.“

Der heilige Dino-Krieg erreicht die nächste Stufe

Musikalisch liefert World War Dinosaur all das, wofür Victorius stehen: ultraschnelle Gitarren, hymnische Refrains, eingängige Melodien und einen konsequent cineastischen Anstrich. Von Beginn an sorgt Kingdom Of The Strong für den nötigen Adrenalin-Kick und bereitet die Bühne für den titelgebenden Track World War Dinosaur, der mit Gastauftritten von Orden Ogan und Angus McSix zusätzliche Breite gewinnt. Die musikalische Handschrift bleibt dabei unverkennbar: melodisch, treibend und stets knapp vor der Überdrehung.

Die thematische Klammer des Albums ist der eskalierende Krieg zwischen kybernetischen Dinosauriern und weltraumreisenden Ninja-Legionen – ein Szenario, das laut Pressematerial der Band so episch und übertrieben ist wie nie zuvor. Dieser Ansatz setzt sich in Tracks wie Dino Race From Outer Space, Raptor Squad Attack oder Prehistoric Panzer Power fort. Die Texte bleiben bewusst pulpig und überzeichnet: Sci‑Fi‑Mythologie trifft Saturday‑Morning‑Cartoon meets Metal‑Action – ein Stil, der sich durch die gesamte Diskografie zieht.

Die Single Raptor Squad Attack liefert ein Paradebeispiel des Victorius‑Sounds: schnell, direkt, eingängig, begleitet von einem retro‑pixeligen Arcade‑Video. Auch Brachio Bazooka Battalion und Lazer Ninja Thunderstorm führen diese Ästhetik weiter und liefern melodischen Ohrwurm‑Power‑Metal mit hohem Spaßfaktor.

Hier geht es für weitere Informationen zu Victorius – World War Dinosaur in unserem Time For Metal Release-Kalender.