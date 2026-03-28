The Quill: veröffentlichen Single und Video „You Can Not Kill My Soul“

The Quill haben You Can Not Kill My Soul veröffentlicht, die neue Single vom kommenden Studioalbum Master Of The Skies, welches am 08.05. bei Metalville (EDEL) veröffentlicht wird.

You Can Not Kill My Soul ist ein furchtloser, sich ständig wandelnder Track, der sich weigert, sich an Regeln zu halten. Dabei schwankt er zwischen hypnotischer Ruhe und einer donnernder Wucht welche die Handlung vorantreibt.

The Quill zeigen sich hier von ihrer rebellischsten Seite und beweisen, dass sich wahrer Geist niemals zum Schweigen bringen lässt.

Weitere Infos zu The Quill und Master Of The Skies auf Time For Metal: