The Quill: haben Single und Video „Dark City“ veröffentlicht

The Quill veröffentlichen Dark City, die erste Single vom kommenden Studioalbum Master Of The Skies, welches am 08.05. bei Metalville (EDEL) veröffentlicht wird.

Dark City ist eine staubaufwirbelnde Hymne mit ordentlich Motorenbrüllen, geschaffen für endlose Wüstenautobahnen. Der Song reitet über raue Riffs, getrieben von einer peitschenden Rhythmusgruppe, und fängt den besonderen Geist neonbeleuchteter Nächte und langer, einsamer Straßen ein. Es ist der Klang von Scheinwerfern, die die Dunkelheit durchschneiden – laut, kompromisslos und unmöglich zu überholen.

Manche Bands jagen Trends hinterher – Andere überdauern sie

Master Of The Skies markiert ein weiteres Kapitel in einem langjährigen musikalischen Dialog zwischen Groove, Schwere, Melodie und Kraft – jedoch diesmal mit einer dunkleren Note.

Die Songs bewegen sich zwischen Licht und Schatten, ziehen in einem Moment die Schrauben an und geben dann im nächsten Vollgas. Heavy Rock mit Tiefgang und Charakter!

The Quill ist eine Band, die sich in ihrer Haut wohlfühlt und Musik schreibt, weil sie immer voll motiviert ist und nicht, weil sie jemand darum gebeten hat. Stellt euch Sabbaths Hang zur Schwere vor, den groovigen Swagger des klassischen Heavy Rock zusammen mit dem gelebten Selbstbewusstsein von Musikern, die schon alles erlebt haben – und die trotzdem ihre Verstärker noch immer aufgedreht haben.

Die Band hat sich erneut mit Erik Nilsson in den 491 Studios zusammengetan, der ihren Sound mittlerweile fast so gut kennt wie die Musiker selbst.

Keine Neuerfindung. Keine Nostalgiereise. Nur The Quill, die das tun, was sie schon immer am besten konnten: Heavy-Rock-Songs schreiben, die für sich selbst stehen.

Der Himmel ist immer noch die Grenze – und The Quill bleibt sein Herrscher

Zitate zu Master Of The Skies

Magnus Ekwall „Wir haben uns sehr auf die Atmosphäre konzentriert. Einige Songs brauchten Raum und Zurückhaltung, andere wollten explodieren – mir gefiel es, Licht und Dunkelheit entscheiden zu lassen, wie weit wir gehen sollten.“

Christian Carlsson „Dieses Mal haben wir den Songs keinen ‚Quill-Sound‘ aufgezwungen. Wir haben jeden Track seine eigene Identität entwickeln lassen, auch wenn das bedeutete, unbekannte Wege zu beschreiten.“

Roger Nilsson „Der große Unterschied bei diesem Album ist, wie sehr es als Band entstanden ist. Alle haben die Songs mitgestaltet, und daraus sind ganz natürlich Kontraste entstanden.“

Jolle Atlagic „Wir haben im Studio mehr experimentiert als sonst. Einige Ideen haben sich durchgesetzt, andere nicht – aber genau dieses Ausprobieren hat dem Album seine Dynamik verliehen.“

Master Of The Skies Tracklist:

1. Master Of The Skies

2. Dark City

3. You Can Not Kill My Soul

4. It’s Over

5. Son Of Light

6. 0If Tomorrow Never Comes

7. Now You Are Gone

8. Light Turns Low

9. Mastodon

10. Master Of The Skies (Reprise)

Line-Up

Magnus Ekwall – Vocals (Ayreon, Mountain Of Power)

Christian Carlsson – Guitar (Cirkus Prütz)

Roger Nilsson – Bass (Spiritual Beggars, Arch Enemy, Firebird)

Jolle Atlagic – Drums (Hanoi Rocks, Electric Boys, Firebird)