Elvenking: haben animiertes Musikvideo zu „The Past Is Forever“ veröffentlicht

Elvenking präsentieren mit Rites Of Disclosur den zeremoniellen Epilog ihrer Reader Of The Runes-Ära. Der Vorverkauf für die EP, die am 22. Mai 2026 über Reaper Entertainment erscheint, hat jetzt begonnen.

Die erste Single The Past Is Forever ist ab sofort verfügbar – inklusive eines beeindruckenden animierten Videos, erstellt von Studierenden des Bachelor of Design (Animation & Interactive Media) Programms an der RMIT University in Melbourne, Australien.

