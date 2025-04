Elvenking: neues Musikvideo zu „The Ghosting“ feiert Premiere

Die Wartezeit hat ein Ende: Das epische Finale der Reader Of The Runes-Trilogie ist endlich da!

Mit Reader Of The Runes – Luna präsentieren Elvenking ihr bisher ambitioniertestes Werk – ein mitreißendes Power/Folk-Metal-Meisterstück, das die Saga der acht Charaktere zu einem dramatischen und musikalisch monumentalen Abschluss bringt.

Zur Feier des Tages veröffentlichen Elvenking das offizielle Musikvideo zur neuen Single The Ghosting – einem der emotional tiefsten und kraftvollsten Songs des Albums. Der Track vereint die mystische Atmosphäre der Trilogie mit druckvollen Riffs und eingängigen Melodien – ein absolutes Highlight für alle Fans epischer Erzählkunst und melodischer Härte.

Nach den gefeierten Vorab-Singles Throes Of Atonement, Luna und Gone Epoch zeigt The Ghosting erneut die Vielseitigkeit der Band – von verträumt-folkig bis düster und eindringlich. Sänger Damna und Gitarrist Aydan führen Hörer:innen noch einmal tief in die fantastische Welt von Reader Of The Runes, in der sich Magie, Schicksal und Legenden vereinen.