Elvenking: kündigen neue Veröffentlichung „Rites Of Disclosure“ an

Mit Rites Of Disclosure präsentieren Elvenking das zeremonielle Epilog-Werk zur gefeierten Reader Of The Runes-Ära. Konzipiert als Begleit- und Abschlusswerk der Trilogie ist der Release kein klassisches Full-Length-Album, sondern eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung, die Vergangenheit und Gegenwart verbindet und gleichzeitig den Blick in die Zukunft der Band richtet.

Rites Of Disclosure erscheint am 22. Mai 2026 via Reaper Entertainment.

Die erste Single der EP ist der neue, bislang unveröffentlichte Song The Past Is Forever, der am 6. März 2025 veröffentlicht wird. Ein Pre-Save-Link wird in Kürze verfügbar sein.

Digitaler Release: EP-Format

Physische Edition: Enthält 4 zusätzliche Tracks, die bereits digital veröffentlicht wurden – nun erstmals gemeinsam auf einem physischen Tonträger erhältlich.

Rites Of Disclosure versammelt eigenständige Singles, die zwischen den Kapiteln der Trilogie entstanden sind, zwei brandneue Kompositionen – Blizzards Of Anger und Rite Of Passage – sowie eine Auswahl an Coverversionen als Hommage an die Künstler, die die musikalische DNA der Band geprägt haben.

Thematisch bleibt die Veröffentlichung eng mit dem Universum von Reader Of The Runes verbunden und fungiert als narrative Brücke innerhalb der Saga, während sie nach fast einem Jahrzehnt gleichzeitig den musikalischen Abschluss dieser Geschichte markiert.

Musikalisch zeigt die EP die gesamte Bandbreite des Sounds von Elvenking: von hellen akustischen Atmosphären über epische Dunkelheit bis hin zu folk-inspirierten Melodien und klassischer Heavy-Metal-Power.

Die ausgewählten Coverversionen sind eine Verneigung vor prägenden Einflüssen wie Iron Maiden, King Diamond, Venom, Skyclad, Bathory und Children Of Bodom – neu interpretiert mit dem unverkennbaren Stil von Elvenking.

Statt als konventionelles Album versteht sich Rites Of Disclosure als reflektierender Abschied von einer Ära – als finale Zusammenführung musikalischer Fragmente, Einflüsse und erzählerischer Fäden, bevor die Band mit neuer kreativer Ausrichtung in die Zukunft blickt.

Tracklist – Digitale EP:

1. Blizzards Of Anger

2. Rite Of Passage

3. The Past Is Forever

4. Arrival (King Diamond Cover)

5. Children Of Decadence (Children Of Bodom Cover)

6. Man Of Iron (Bathory Cover)

7. Salt On The Earth (Another Man’s Poison) (Skyclad Cover)

Tracklist – CD & Vinyl:

1. Blizzards Of Anger

2. Rite Of Passage

3. The Past Is Forever

4. The Moon And Magic

5. Ethel

6. Arrival (King Diamond Cover)

7. No Prayer For The Dying (Iron Maiden Cover)

8. Children Of Decadence (Children Of Bodom Cover)

9. Man Of Iron (Bathory Cover)

10. Salt On The Earth (Another Man’s Poison) (Skyclad Cover)

11. Prime Evil (Venom Cover)

Elvenking sind:

Damna – Vocals

Aydan – Guitar

Headmatt – Guitar

Lethien – Violin

Jakob – Bass

Symohn – Drums