Das Interview mit G.S.V. und Tom von Oppression zum Debütalbum „No Safe Place“

Artist: Oppression

Herkunft: Bordeaux, Frankreich

Genre: Black Metal

Label: Folter Records

Link: https://www.facebook.com/oppressionblackmetal/

Bandmitglieder:

Gesang – G.S.V.

Gitarre – Predark

Gitarre – Tom L

Bassgitarre – Désert

Schlagzeug – John A

Mit No Safe Place melden sich Oppression aus Frankreich ohne Vorwarnung und ohne Gnade auf der Black-Metal-Landkarte zu Wort. Ihr Debüt ist kein vorsichtiges Herantasten, sondern ein 41-minütiger Frontalangriff, der Geschwindigkeit, rohe Kraft und eine Prise Melodie mit einer ordentlichen Portion Hass vereint. In Zeiten, in denen viele Bands auf Atmosphäre und Ambient setzen, gehen Oppression bewusst den geradlinigen, kompromisslosen Weg. Die Wurzeln im 90er-Jahre-Black-Metal sind dabei unverkennbar, ohne dass die Franzosen zur reinen Kopie verkommen. Texte über Religion, gesellschaftliche Entwicklungen und eine klare Haltung zur eigenen Musik unterstreichen den Anspruch, etwas Ehrliches und Direktes zu schaffen. Grund genug, mit der Band über Motivation, Entstehung und die Intention hinter diesem wuchtigen Debüt zu sprechen.

Time For Metal / René W.:

No Safe Place wirkt wie ein bewusst gesetztes Ausrufezeichen zum Einstieg. War es euer Ziel, mit dem Debüt direkt maximalen Druck zu erzeugen und keine Gefangenen zu machen?

Oppression / Tom:

Der Name der Band und übrigens auch der Name des Albums sind im betrunkenen Zustand entstanden. Wir hatten spät in der Nacht ein Gespräch mit G.S.V. darüber, wie sauer wir auf die aktuelle Bewegung sind, dass „alles unterdrückend ist, die Menschen einen sicheren Ort brauchen und so weiter“ … Daher kommen diese Namen.

Musik oder Kunst im Allgemeinen ist ein Vorschlag: Man kann sich daran halten oder auch nicht. Ja, das war der Ausgangspunkt für Oppression: stark und direkt beginnen.

Time For Metal / René W.:

Ihr beschreibt euer Geheimrezept selbst sehr eindeutig mit „Hass“. Was bedeutet dieser Begriff für euch musikalisch und emotional beim Songwriting?

Oppression / G.S.V.:

Hass ist ein starkes Gefühl, das uns zum Nachdenken bringt. Songs darüber und mit diesem Gefühl zu schreiben, ermöglicht es uns, tief in unseren Geist und unsere Gedanken einzutauchen, und ist in gewisser Weise eine Art Selbsttherapie.

Oppression / Tom:

Hass kann ein echter Treibstoff sein. Das bedeutet nicht, dass alle geschriebenen Songs in ihrer musikalischen Konstruktion „brutal“ sein müssen, aber es ist eines der globalen Gefühle.

Selbst im zweiten Teil des Albums, mit Songs wie End Humanism oder The Call Of The Night, die melodischer sind, sind ihre Themen vielleicht sogar die düstersten des Albums.

Time For Metal / René W.:

Viele aktuelle Black-Metal-Veröffentlichungen setzen stark auf Ambient und Atmosphäre. Ihr seid bewusst den geradlinigen, kompromisslosen Weg gegangen. War das eine Art Gegenbewegung oder sogar ein Statement?

Oppression / Tom:

Auf jeden Fall. Obwohl ich bestimmte Alben von eher „atmosphärischen“ Bands mag (ich denke da zum Beispiel an die Meisterwerke von Mgła), gab es eine Welle von Bands, die sich entschieden haben, diesen Weg zu gehen … mit mehr oder weniger Originalität … Wir wollten etwas schaffen, das dieser Bewegung entgegenwirkt: zurück zum geradlinigen Geist, den Black Metal für uns ausmacht. Allerdings mit einer guten Aufnahmeproduktion. Einige andere Bands neigen vielleicht dazu, voll auf „rohe Qualität” zu setzen, um dem Geist noch mehr entgegenzuwirken: Wir haben uns für einen Mittelweg entschieden.

Oppression / G.S.V.:

Ja, genau. Ich mag viele Bands in vielen Subgenres, und jeder Stil kann wirklich schön sein (oder fast). Ich habe nichts dagegen, wenn Bands experimentieren, neue Wege gehen oder einfach nur auf dem aktuellen Trend mitsurfen. Aber wenn manche Bands sich nur auf Überproduktionen oder Konzepte verlassen, wollten wir zu dem zurückkehren, was Black Metal für uns bedeutet: etwas „Rohes”, das unsere Gedanken ohne Berechnung zum Ausdruck bringt. Es geht mehr um das direkte Gefühl als darum, „was wir tun können, um es mehr so oder mehr so zu machen”.

Time For Metal / René W.:

Der Opener beginnt noch mit melodischen Momenten, bevor sich der „kalte Rauch“ ausbreitet. War dieses kurze Aufblitzen von Melodie als Kontrast geplant oder ergibt sich das organisch beim Komponieren?

Oppression / Tom:

Beides irgendwie. Normalerweise komponiere ich zuerst einige „melodische“ Parts und komme dann mit dem Gedanken „Okay, jetzt wird es wieder gewalttätig“ darauf zurück und füge etwas Brutaleres hinzu. Manchmal auch nicht, und Attrition ist ein gutes Beispiel dafür: Ich war während der Komposition in der Stimmung für etwas „Direktes“ und habe dann ganz am Ende noch einen Hauch von Leadgitarren hinzugefügt.

Oppression / G.S.V.:

„Die Ruhe vor dem Sturm“ – immer eine gute Möglichkeit, noch härter zuzuschlagen.

Time For Metal / René W.:

Vergleiche zu den frühen Dark Funeral liegen nahe – besonders beim Gesang und der Geschwindigkeit. Wie steht ihr selbst zu diesem Einfluss aus den 90ern?

Oppression / G.S.V.:

Um ehrlich zu sein, haben wir beim Komponieren nicht speziell an Dark Funeral gedacht, aber es passt perfekt zu der Art von Musik, die wir schaffen wollten. Etwas Schnelles, etwas Kraftvolles, etwas Brutales … Aber dennoch mit einer gewissen Melodie. Wir machen keinen Kriegs-Black, hahaha.

Oppression / Tom:

Ja, wir können die Einflüsse aus den 90ern nicht leugnen, sie sind einfach auf den neuesten Stand gebracht worden, nur mit ein paar anderen Elementen hier und da. Das knüpft an deine Frage zu den heutigen Bands und der ganzen Ambient-Musik an.

Time For Metal / René W.:

Die Songs sind meist kompakt, schnell auf den Punkt und verzichten weitgehend auf Midtempo-Passagen. Ist diese Straffheit Teil eurer Philosophie von „ehrlich, direkt und wirkungsvoll“?

Oppression / Tom:

Wir wollten tatsächlich etwas „Direktes“, aber ich habe auch sehr darauf bestanden, dass die Songs abwechslungsreich sind. Damit meine ich, dass „keine zwei Songs zu ähnlich klingen sollten“. Das kommt vielleicht von meinen Einflüssen außerhalb des Black Metal (Death, Thrash, sogar etwas Hardcore oder modernere Sachen).

Oppression / G.S.V.:

Ja, ich bin vielleicht eher ein „Old-School-Black-Metal-Purist“, daher funktioniert die Balance zwischen uns recht gut: Er versucht, ein bisschen mehr mit den Songstrukturen, den Riffs und so weiter zu experimentieren, und ich versuche, das Ganze „kohärent zu halten“ und im Wesentlichen beim Black Metal zu bleiben.

Time For Metal / René W.:

Ihr habt das Album größtenteils komponiert, bevor John und Désert dazustießen. Wie hat sich das Material durch ihre Beteiligung an Schlagzeug und Bass noch verändert?

Oppression / G.S.V.:

Obwohl wir fast das gesamte Album „auf unserer Seite“ komponiert haben, haben wir ihnen völlige Freiheit gelassen, wie sie ihre Parts spielen. Proben sind dafür interessant, damit wir zum Beispiel verschiedene Arten, bestimmte Parts zu spielen, ausprobieren können. Das gilt besonders für das Schlagzeug, wo der Rhythmus die Stimmung eines Riffs stark beeinflussen kann.

Oppression / Tom:

Wir wollten, dass sie vollständig in das Projekt eingebunden sind und nicht nur „Session-Musiker“ sind. Beide haben in dieser Zeit neue Ideen oder Variationen zu Riffs oder Songs beigesteuert, und noch mehr während der Aufnahmen, bei denen Désert einige schöne Ideen hatte (der Basspart am Ende von The Call stammt zum Beispiel komplett von ihm). Predark hat auch einige sehr coole Ideen beigesteuert: Journey Beyond Consciousness ist eigentlich eine seiner alten Kompositionen, die er auf Eis gelegt hatte und die wir gemeinsam umgeschrieben haben, damit sie zum Album passt. So wurde daraus eine Art instrumentales Intermezzo, das uns sehr gut gefällt. Für das zweite Album, jetzt, wo wir an die Zusammenarbeit gewöhnt sind, könnte es in Bezug auf die Komposition noch mehr zu einem „vollständigen Band”-Projekt werden.

Time For Metal / René W.:

Textlich bewegt ihr euch stark um Religion und gesellschaftliche Entwicklungen. Welche Botschaft oder Stimmung wollt ihr damit beim Hörer hinterlassen?

Oppression / G.S.V.:

Diese Themen sind im Black Metal mehr als üblich, aber das ist auch das, womit wir uns jeden Tag beschäftigen. Black Metal wird hauptsächlich gemacht, um gegen etwas zu protestieren, das ist ein Teil des Grundes, warum wir ihn hören und warum wir ihn machen, abgesehen von der Musik selbst. Wir hatten etwas zu schaffen, musikalisch, und etwas zu sagen. Wir wollten unsere Positionen bekräftigen, und das haben wir getan.

Oppression / Tom:

Wir legen großen Wert auf Gedankenfreiheit und freie Meinungsäußerung. Mit zwei Worten: Scheißt auf alle Religionen und das sogenannte „richtige Denken“!