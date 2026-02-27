Metalite: unterschreiben weltweiten Vertrag bei Perception

Die schwedische Modern-Power-Metal-Formation Metalite hat einen weltweiten Vertrag bei Perception – A Division Of Reigning Phoenix Music unterschrieben und setzt damit den nächsten großen Meilenstein in ihrer Karriere!

Zugleich veröffentlichte die Band ihre brandneue Single Our Time Has Come: eine energiegeladene Hymne, die alles vereint, wofür Metalite stehen: gewaltige Melodien, treibende Riffs und eine futuristische Klangästhetik mit moderner Produktion.

Gitarrist, Produzent, Songwriter und Gründer Edwin Premberg sagt:

„Wir sind überglücklich, euch endlich unsere neue Single Our Time Has Come präsentieren zu können. Dieser Song läutet ein kraftvolles neues Kapitel für Metalite ein und markiert den Beginn unseres kommenden Konzeptalbums Discovery, in dem die Geschichte auf einem neuen Planeten weitergeht und die Menschheit ein neues Leben beginnt. Es ist ein klassischer Metalite-Track – voller Energie, mitreißender Melodien und diesem unverwechselbaren Metalite-Sound. Das ist erst der Anfang, und wir können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam mit euch anzutreten.“

Mit ihren aufsteigenden Gesangslinien, einer druckvollen Rhythmussektion und cineastischen Synthesizer-Flächen zeigen Metalite auf Our Time Has Come ihre volle Stärke. Der Song verbindet melodische Präzision mit moderner Durchschlagskraft und liefert einen Refrain, der wie gemacht ist für große Bühnen.

Über Metalite:

Gegründet im Jahr 2015 von Gitarrist Edwin Premberg und Sängerin Emma Bensing, machte sich die Band schnell einen Namen mit ihrem frischen und modernen Ansatz im melodischen Metal. Bereits das 2017 veröffentlichte Debütalbum Heroes In Time ebnete Metalite den Weg für ihren kontinuierlichen Aufstieg.

2019 schlug die Band mit Biomechanicals ein neues Kapitel auf und präsentierte zugleich Sängerin Erica Ohlsson erstmals am Mikrofon. Mit einem noch ausgefeilteren Sound, verstärktem Einsatz elektronischer Elemente und pulsierenden Rhythmen schärfte das Album die futuristische Vision von Metalite und festigte ihren Ruf als Innovatoren innerhalb des Genres.

Mit A Virtual World (2021) setzten Metalite ihre Entwicklung konsequent fort. Das Album vertiefte die Sci-Fi-Thematik der Band und überzeugte mit gewaltigen Klanglandschaften und eingängigen, kraftvollen Melodien.

Expedition One (2024) markierte schließlich das bislang ambitionierteste Projekt der Band. Das visionäre Konzeptalbum, angesiedelt im Jahr 2055, erzählt die Geschichte eines abtrünnigen Teams auf der Suche nach einer neuen Welt und beleuchtet Themen wie menschliche Evolution, Technologie und Überleben.

Ebenfalls 2024 stieß Schlagzeuger Erik Junttila zur Band und brachte frische Energie und zusätzliche Durchschlagskraft in den Sound von Metalite. Sein erstes Konzert mit der Band fand Anfang 2025 in Linköping statt und leitete ein weiteres spannendes Kapitel in der Bandgeschichte ein. Seitdem absolvierte die Band mehrere Tourneen mit Acts wie Pain, Leaves’ Eyes und The Night Flight Orchestra sowie Auftritte bei namhaften Festivals, darunter Sweden Rock und Masters Of Rock.

Mit Millionen von Streams und einer stetig wachsenden internationalen Fangemeinde arbeiten Metalite weiter daran, die Zukunft des melodischen Metal neu zu definieren. Die Verbindung aus modernem Sounddesign, hymnischen Refrains und Sci-Fi-inspiriertem Storytelling hebt sie klar vom Feld ab und zeigt: Diese Reise ist noch lange nicht zu Ende!