Leaves’ Eyes: veröffentlichen Musikvideo zu neuester Album Single „Who Wants To Live Forever“

Am 22.03.2024 erscheint über AFM Records das brandneue Studioalbum der Symphonic Metal-Wikinger Leaves’ Eyes. Myths Of Fate könnt ihr ab sofort auf https://leaveseyes.bfan.link/Myths-of-Fate vorbestellen! Um die anstehende Veröffentlichung gemeinsam mit euch auch live gebührend zu feiern, haben Leaves’ Eyes darüber hinaus neue Konzerttermine bekannt gegeben, alle Dates findet ihr weiter unten.

Vier Jahre nachdem sie mit ihrem letzten Werk The Last Viking nach Walhalla gebracht haben, melden sich Leaves’ Eyes mit Myths Of Fate zurück, um ihr 20-jähriges Bestehen zu feiern. Wie erste Single-Auskopplungen, Forged By Fire, Realm Of Dark Waves oder die heutige Premiere von Who Wants To Live Forever beweisen, wird die deutsche Band mit ihrem neunten Studioalbum ohne Frage ihre führende Position im Symphonic-Metal-Universum festigen. Kraftvoll, episch und beeindruckend – Leaves’ Eyes verschmelzen einmal mehr traditionelle Metal-Genres, indem sie Elemente aus Folk, Gothic und klassischer Musik zu einem fesselnden klanglichen Meisterwerk vereinen!

Mit Myths Of Fate setzt die Band die Segel für neue Winde, die definitiv aus den rauen Untiefen des Symphonic Metal-Genres wehen. Die fantastische Sagenwelt der nordischen und osteuropäischen Mythologie ist der Schauplatz für monumentale Unterhaltung: Leaves’ Eyes eröffnen eine Welt voller magischer Orte, verzauberter Waffen oder übernatürlicher Kreaturen.

Für den neuen Longplayer produzierte die Band mit Mastersound Entertainment insgesamt fünf Musikvideos. Gedreht an beeindruckenden Schauplätzen in Island, Deutschland und Polen, bringen Leaves’ Eyes die Mythen fesselnd auf die Leinwand. Magische Kreaturen, große Schlachten und bezaubernde Kriegerköniginnen werden hier lebendig! Nach dem bereits epischen Video zu Realm Of Dark Waves, hat die Band heute einen Clip zu ihrer neuesten Single Who Wants To Live Forever online gestellt:

Leaves’ Eyes spielen schon immer in einer ganz eigenen Liga. Die internationale Band tourte weltweit, gab Konzerte in mehr als 50 Ländern, erreicht mit gewohnten Verlass Spitzenplätze in den Album Charts und liefert mit jedem Output ein multimediales Meisterwerk in Sachen Videoclips und Artwork ab. Ihre Live Shows sind spektakuläre Events mit atemberaubender Bühnenkulisse, darunter ein Wikingerschiff oder sogar das Swords In Rock-Denkmal aus Norwegen. Leaves’ Eyes haben Musikgeschichte geschrieben und verdient die Spitze des Symphonic Metal-Throns erklommen.

In ihrer facettenreichen Diskografie integrieren Leaves’ Eyes verschiedene Sounds des Folk Metal, Viking Metal oder Symphonic Metal in ihre einzigartigen Klangkreationen. Kult-Veröffentlichungen wie Vinland Saga (2005) oder Njord (2009) machten sie zu Pionieren ihres Genres, welches sie mit Chartbreakern wie King Of Kings (2015) oder Sign Of The Dragonhead (2018) erfolgreich bestätigen. Ihre Kompositionen sind komplex, aber immer ausgewogen zwischen Härte und melodischer Atmosphäre. Jedes ihrer bewusstseinserweiternden lyrischen Konzepte, die auf mittelalterlicher Mythologie basieren, sind gründlich recherchiert und bieten dem Publikum Reisen in die vergangenen Zeiten der Wikinger, Mythen und Sagen.

Nun hat Alexander Krull seine eigenen Ansprüche auf dem Produzentenstuhl einmal mehr übertroffen. Für die neuen Album-Kompositionen schuf er eine außergewöhnliche und kristallklare Klangsphäre mit einem unbestreitbaren Live-Feeling. Die Band klingt rau und kämpferisch, lässt aber dennoch Raum für gefühlvolle Atmosphären. US-Soundtrack-Multitalent Jonah Weingarten steuert einen beeindruckenden orchestralen Score bei, der Hand in Hand mit den Metal-Arrangements entstanden ist. Darüber hinaus sorgen Lea-Sophie Fischer (Eluveitie)an der Geige und Thomas Roths Spiel der mittelalterlichen Nyckelharpa für mystische Klänge auf Myths Of Fate.

Einmal mehr haben Leaves’ Eyes ein ganzes Universum ihrer eigenen Fantasie erschaffen, das ihr Talent als Geschichtenerzähler und musikalische Perfektionisten unter Beweis stellt. Kein Zweifel, die Band wird mit diesem Album einen bleibenden Fußabdruck in ihrem eigenen Genre hinterlassen. Myths Of Fate bietet einen dynamischen Soundtrack für eine lebendige Flucht in eine magische Welt der Mythologie! Erlebt die Band live auf ihren kommenden Shows, und sichert euch schon jetzt das neue Album vor auf https://leaveseyes.bfan.link/Myths-of-Fate!

Myths Of Fate Tracklist:

01. Forged By Fire

02. Realm Of Dark Waves

03. Who Wants To Live Forever

04. Hammer Of The Gods

05. In Eternity

06. Fear The Serpent

07. Goddess Of The Night

08. Sons Of Triglav

09. Elder Spirit

10. Einherjar

11. Sail With The Dead

Leaves’ Eyes Tour Termine

+ Special Guests Metalite* & Catalyst Crime:



14.03.2024 UK Birmingham / Asylum

15.03.2024 UK Glasgow / Slay

16.03.2024 UK London / The Dome

17.03.2024 UK Manchester / Academy 3

19.03.2024 DE Nürnberg / Hirsch

20.03.2024 CZ Solothurn / Kofmehl

21.03.2024 DE Bochum / Matrix

23.03.2024 DE Osnabrück / Bastard Club

24.03.2024 DE Leipzig / Hellraiser

26.03.2024 DE Darmstadt / Centralstation

27.03.2024 DE München / Backstage

29.03.2024 ES Madrid / Moby Dick

30.03.2024 PT Porto / Hard Club

01.04.2024 ES Barcelona / La Nau

02.04.2024 IT Milano / Legend Club

03.04.2024 AT Vienna / Szene

04.04.2024 HU Budapest / Analog Music Club

05.04.2024 BG Sofia / Joy Station Club

06.04.2024 RO Bucharest / Fabrica

07.04.2024 RO Cluj Napoca / Form Space

08.04.2024 PL Krakau / Kamienna 12

09.04.2024 PL Warsaw / Hydrozagadka

10.04.2024 PL Gdansk / Drizzly Grizzly

11.04.2024 DE Hamburg / Headcrash

13.04.2024 DE Berlin / Orwohaus