Factory Of Art: die „Story Of Pain“ EP ist nach 25 Jahren im auf den Streaming Plattformen

Die Leipziger Prog-Metaller Factory Of Art haben eine Überraschung für ihre Fans ausgepackt: Die EP Story Of Pain aus dem Jahr 1999 wird am 10.02.2024 auf allen Streamingportalen verfügbar sein.

Pre–Save unter: https://listen.music-hub.com/viUFZz oder https://music-hub.bio/factoryofart

Eine fulminante Zeitreise in die Vergangenheit! Die EP enthält drei Songs, die den typischen Stil der Band widerspiegeln: Harte Riffs, melodische Soli und kraftvolle Vocals. Jeder Song auf dieser EP erzählt eine tiefgreifende Geschichte von Schmerz, Verlust und Hoffnung. Als Promo-EP, in sehr limitierter Auflage für Labels gedacht, gelangte sie zum Rock Hard Magazin. Mit dem Song Story Of Pain gewannen Factory Of Art die unerhört fünf Aktion, was sie auf die gleichnamige CD brachte und zu einer kleinen Tour mit Destruction geführt hat: https://www.rockhard.de/stories/destruction-ein-happiges-weekend

Die drei Songs der EP wurden für das folgende Album The Tempter nochmals neu aufgenommen, sodass die EP andere Aufnahmen enthält. Damit ist diese EP nicht nur ein musikalisches Stück Band- und Musikgeschichte, sondern auch ein Sammlerstück.

Factory Of Art wurde 1990 gegründet und hat bisher zwei Alben veröffentlicht: Grasp (1996) & The Tempter (2002). Weiter wurden einige Demos und EPs veröffentlicht, welche auch bald in die Portale kommen werden.

Die Band wird auf ihren Social Media Kanälen über die Neuveröffentlichung informieren und will allen Fans für ihre Treue danken. Wer Factory Of Art unterstützen möchte, abonniert bitte unbedingt alle Kanäle & liked sie auf den Streaming Plattformen. So verpasst ihr keine Neuigkeiten und Veröffentlichungen.