Factory Of Art: präsentieren neues Video „Blessing In Disguise“

Die Leipziger Formation Factory Of Art präsentiert den mit Spannung erwarteten neuen Song Blessing In Disguise. Der Track stammt vom kommenden Album Back To Life, welches am 7. Juni 2024 erscheint. Das Video wurde im Krystallpalast Variéte Leipzig aufgenommen und von Christian Dageförde produziert. Unterstützt wird die Band bei diesem Song von Gesangsensemble Armacord.

Sänger Petri sagt über Blessing In Disguise: „Fragmente dieses Songs sind sicher 25 Jahre alt und waren ein Factorydemo für ein Videospiel. Das war ein gutes Grundgerüst und ein Kickstart. Der erste Song, den wir angegangen sind. Der Strophentext stammte von einer damaligen Gastsängerin und ich schrieb den Refraintext und die 3. Strophe dazu. Amarcord haben das Ganze noch verfeinert. Im Song geht es metaphorisch um Drogenmissbrauch.“

Factory Of Art melden sich also eindrucksvoll mit einem neuen Album zurück. Dabei spielt die Gruppe auch mit neuer Besetzung ihre absoluten Stärken aus. Freuen wir uns auf kunstvoll arrangierte und zeitlose Rhythmen und aussagekräftige Texte, die nachhaltig im Ohr hängen bleiben. Das über Factory Music erscheinende Back To Life wurde von der Band selbst produziert, Mix und Mastering übernahm der dänische Produzent Jacob Hansen. Das ausdrucksstarke Artwork wurde von Massimo konzipiert.

An dieser Stelle der Hinweis, dass das Album aktuell bewusst nicht auf den Streamingportalen erhältlich sein wird. Allerdings haben die Leipziger noch ein besonderes Schmankerl vor. Im Zuge der Releaseparty wird die Doppel-Vinyl Ausgabe von Back To Life vorgestellt, die ab dann auch im Shop zu erwerben sein wird.

Wer die Band live sehen möchte, darf sich schon auf das Releasekonzert am 06.06.2024 im Hellraiser Leipzig freuen.

Tickets gibt es hier: shop.factory-of-art.band/

Hier die aktuellen Konzertdaten von Factory Of Art:

06.06. Leipzig – Hellraiser – Release Party

07.06. Berlin – METAL Gods Open Air

15.06. Collis bei Gera – C:O:A Rock am Teich

17.08. Leiptig – Anker

Gitarrist Thoralf beschreibt den Weg bis zum neuen Album ziemlich eindrucksvoll: „Factory Of Art als eine Band mit über 30-jähriger Historie hat natürlich Höhen und Tiefen erlebt. Seit dem Split Anfang der 2000er Jahre haben Ron und ich dennoch nie den musikalischen Draht zueinander verloren und zunächst ein Melodic/NuMetal-Projekt namens Grain Of Sand auf die Beine gestellt, zu dem dann später auch Petri und Ralle dazustießen. Ergebnis dieser Kollaboration ist die – leider nicht veröffentlichte – EP Supersonic Sensual Movement, die wir aber eventuell durch aus mal im Backkatalog auflegen könnten…

Richtig Fahrt aufgenommen hat das Projekt dann in den letzten zehn Jahren mit unserem Hardrock & Metal-Cover-Projekt Factory Under Cover, mit dem wir durchaus erfolgreich durch die Konzertsäle getingelt sind und das auch heute zum Teil noch tun. Nun ja, und manchmal haben Krisen auch ihr Gutes: mitten in der Corona Zeit haben wir dann beschlossen, es noch einmal mit eigenem Material zu versuchen und ein neues Album, das 3. Full Length Album der Band aufzunehmen. Keiner von uns war wirklich 100-prozentig sicher, ob wir noch mal zehn Songs komponieren würden, die wirklich so überzeugend sind, um auf ein Album der Factory Of Art zu kommen. Jetzt sind wir alle stolz, überrascht, glücklich zugleich, dass es gelungen ist.“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: