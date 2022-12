Factory Of Art: senden Weihnachtsgrüße, sind nominiert für „Band Of The Year“ 2022 in N.Y.C.

Dear Friends & Supportes,

wir wünschen all unseren Freunden, Unterstützern und euren Familien ein frohes Weihnachten und ein gutes, gesundes neues Jahr 2023 und bedanken uns für euere überwältigende Unterstützung, die ihr uns 2022 entgegengebracht habt.

Wie versprochen: Veröffentlichung von Livemitschnitten aus den letzten Monaten.

Hier das erste Video:

Factory Of Art sind nominiert für „Band Of The Year“ 2022 in N.Y.C.

Wir haben bei Castle Blakk Radio http://www.castleblakkradio.com (New York USA) das Voting zur „Band Des Monats“ im November 2022 gewonnen und somit sind wir jetzt im Rennen für die „Band Of The Year“.

Unterstützt uns über diesen Voting Link: https://poll.app.do/vote-for-band-of-the-year

Vielen Dank für eure Unterstützung & Cheers!

https://www.facebook.com/factoryofartband/

https://factory-of-art.band/