The Mourning: veröffentlichen erste Videosingle „Chaos Machine“ vom kommenden Album „Hush“

Es ist sicher der wunderbarste Ansatz, eine Band zu gründen: eine gemeinsame Leidenschaft für Musik, das gemeinsame Bestreben, die Kraft der Musik zu nutzen, um Menschen zu bewegen, zu inspirieren und ihr Leben auf positive Weise zu beeinflussen. Es ist ein besonderes Band zwischen Menschen, die wissen, wie Musik dem Leben einen Sinn und Bedeutung geben kann. Und genau daraus ziehen die US-amerikanischen Prog-Metal-Pioniere The Mourning ihre Energie. Was 2017 als bloßes Aufnahmeprojekt von Sänger und Komponist Johnny Ray und Schlagzeuger Jason Berlin (Sohn des berühmten Bassisten Jeff Berlin) in Tampa, Florida, begann, entwickelte sich zu einer Selbstfindungsreise, die bald Gleichgesinnte anlockte, bis die Band mit dem Allrounder Alex Nasla (Ex-Witherfall, Produzent, Sänger und Keyboarder), dem italienischen Musiker und Komponisten Francesco Pinter (Gitarre), Leadsängerin Eliana Blanchard und Gitarrist Phillip Colacecchi komplett war.

Nach der Veröffentlichung ihrer noch recht experimentellen EP Theosis im Jahr 2018, mit der sich die Band auf die Reise begab, ihren wahren Sound und eine eigene Botschaft zu entdecken, sind The Mourning nun bereit, ihr erstes Album Hush zu präsentieren, das am 24. Juni 2024 erscheinen wird. Besonders und neu: Der Longplayer glänzt mit einer viel stärkeren Betonung auf den Gitarren, einschließlich des Einsatzes von Slap-Gitarren, groovenden Riffs, engelsgleichen klassischen Gitarren, durchdringenden Gitarrensoli. Darüber hinaus bringt das Album aber, wie die Band betont, noch sehr viel mehr in ihren Sound ein, der ursprünglich stark von Opeth, Steven Wilson und Haken beeinflusst war: „Auf diesem Album haben wir auch die Harmonien durch den gefühlvollen Gesang von Eliana Blanchard auf die nächste Stufe gehoben, was den Songs einen viel reicheren harmonischen Klang und eine einzigartige Klangidentität verleiht.“ Die eindrucksvolle Energie zwischen den kontrastierenden Stimmen hebt das Hörerlebnis über die eindimensionale Atmosphäre des Gewohnten hinaus und lädt dazu ein, die Band auf ihrer turbulenten Reise zu begleiten, auf der sie die pure Präzision des Progressive Metal mit roher emotionaler Energie verbindet: „Wir versuchen, den Hörern vor dem Hintergrund einer virtuosen Klanglandschaft Einblicke zu geben, die den Geist für neue Ideen, Konzepte und inneres Wachstum öffnen. Manche Alben nehmen dich auf dieser Reise an die Hand – Hush nimmt dich mit auf eine introspektive Reise zu dir selbst.“

Und eines ist ganz klar: Dies ist nur der Beginn der eindrucksvollen Reise von The Mourning.

Den Anfang macht Chaos Machine, die erste Videosingle und Album-Opener. Wir alle kennen sie: Menschen, die das Chaos anzuziehen scheinen; es folgt ihnen einfach, wohin sie auch immer gehen. Chaos Machine sieht den Grund dafür in der inneren nihilistischen Einstellung dieser aufgewühlten Seelen, die das Chaos nach außen hin reflektiert. Schau dir gleich das Video zum Song mit einem Gitarrensolo des gefeierten Gitarristen Charlie Robbins (Syncatto) an:

The Mournings erstes Album Hush ist eine eindrucksvolle Prog-Wanderung, beeinflusst von den Größen des Progressive Metal; ein Album der Selbstfindung, der Beobachtungen über die Natur der Existenz selbst, gesellschaftliche Missstände und die Überwindung von Widrigkeiten. Es erscheint am 24. Juni 2024 und ist ab sofort vorbestellbar unter: https://themourningmusic.com/product/hush-cd (physisch) und https://links.themourningmusic.com/hush-album (digital)

Hush Tracklist:

1. Chaos Machine

2. The Mountain

3. He Cries

4. I Feel The Rain

5. Hush

6. The Wind

7. My Own Way

8. Cries Of The Mind

9. My Own Hell

10. Smooth Seas

