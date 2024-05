Rise Of The Northstar: geben mit neuem Track ‚Underrated [feat. Hyro The Hero]‘ ein aufrichtiges Statement ab

Während die Band ihren Live-Siegeszug im Rahmen ihrer aktuellen Crank It Up!-Tour fortsetzt, schickt das französische Metal-Phänomen Rise Of The Northstar ein mächtiges musikalisches Ausrufezeichen ins Universum. Die Truppe, die nach der Veröffentlichung ihrer ersten EP 2010 immer mehr zu einer Speerspitze der Szene mutierte, vermag vieles zu tun, aber ihre Wurzeln, den Underground, wird sie NIEMALS vergessen! Diese Einstellung untermauern ROTNS nun mit ihrer brandneuen digitalen Single Underrated. Diese ist ein energiegeladenes Gemeinschaftwerk, für das sie sich mit keinem Geringeren als Hyro The Hero zusammengetan haben. Der Track überzeugt mit zügelloser Energie, inniger Aggression und lyrischem Tiefgang und ist das Ergebnis eines Traumbündnisses genredefinierender Talente, das dem Hitarsenal der Franzosen ein schillerndes neues Kapitel hinzufügt. Dass ausgerechnet Hyro The Hero auf Underrated, das von ROTNS-Leadgitarrist Eva-B produziert und von Johann Meyer (u.a. Gojira) im New Yorker Silvercord Studio gemischt und gemastert wurde, zu hören ist, kommt nicht von ungefähr, denn der US-Rapper sorgte in der Vergangenheit auch schon durch eine Kollaboration mit Disturbeds David Draiman für Aufsehen. Nun ist es aber die Aufgabe der Fans in aller Welt, den Song gebührend aufzudrehen – und die Band zudem nicht auf Tour zu verpassen (alle Termine findet ihr unten)!

Hyro The Hero zeigt sich begeistert: „Dieser Track steckt voller Energie und Kraft. Die Zusammenarbeit mit Rise Of The Northstar erfüllt mir wirklich einen Traum und obendrein ergänzen sich unsere Stile mühelos. Vom Anfang bis zum Schluss erwartet euch Chaos pur, gepaart mit einer motivierenden Botschaft an alle, die sich schon einmal nicht genug wertgeschätzt gefühlt haben.“

Rise Of The Northstar kommentieren: „Wir lernten Hyro einst bei einer unserer Shows in Nantes kennen und waren schon damals mit seinem Flow vertraut. Er hatte dort die Zeit seines Lebens, weshalb wir ihn einluden, im Pariser Elysée Montmartre für uns zu eröffnen. Die Idee eines gemeinsamen Songs ließ danach nicht lange auf sich warten. Diesen haben wir bewusst aggressiv gestaltet und an das Material der Anfangstage unserer Karriere angelehnt: Hier trifft Rap auf Metal und Hardcore, gekrönt von einem guten alten Thrash-Solo. Keine halben Sachen, dieser Track wurde vom und für den Underground geschrieben .. .für immer unterschätzt!“

Crank It Up!-Tour 2024

w/ Special Guests

10.05.2024 FR Glomel – Kreiz Y Fest

11.05.2024 FR Saint-Naizaire – Le VIP

15.05.2024 UK Manchester – Academy 3

16.05.2024 UK Leeds – The Key Club

18.05.2024 UK London – The Dome

19.05.2024 UK Bristol – The Fleece

24.05.2024 FR Rennes – Antipode

25.05.2024 FR Saint-Georges Les Bx – Baillarock Fest

20.06.2024 FI Nummijärvi – Nummirock

27.06.2024 SK Žilina – Topfest

06.07.2024 FR Colombier-Saugnieu – Plane’R Fest

20.07.2024 FR Briouze – Art Sonic

25.07.2024 SI Tolmin – Tolminator

28.07.2024 FR Le Garric – Xtreme Fest

02.08.2024 CH Gränichen – Open Air Gränichen

03.08.2024 DE Löbnitz – Full Rewind Festival

16.8.2024 CH Cudrefin (VD) – Rock The Lakes

17.08.2024 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air *Ausverkauft*

24.08.2024 DE Lüdenscheid – Bautz Festival

30.08.2024 AT Salzburg – Lake Rock Festival

13.09.2024 FR Notre-Dame-D’Oé – SidFest

14.11.2024 JP Osaka – Varon

15.11.2024 JP Aichi – Knot

16.11.2024 JP Nagano – Live House J

17.11.2024 JP Tokio – ReNY alpha

18.11.2024 JP Tokio – Cyclone

30.11.2024 FR Bruay-la-Buissière – Aütfëst *Neu*

06.12.2024 FR Auxerre – Le Silex *Neu*

Tickets: https://opuslive.fr/artiste/rise-of-the-northstar/

Rise Of The Northstar sind:

Vithia – Gesang

Eva-B – Leadgitarre

Air One – Gitarre

Yoru – Bass

Phantom – Schlagzeug

