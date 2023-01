Rise Of The Northstar: sind zurück – erste neue Single veröffentlicht

Nach dem Album The Legacy Of Shi und dem legendären Song Here Comes The Boom knüpfen Rise Of The Northstar direkt dort an, wo sie aufgehört haben. Das Quintett vereint Modern Metal, urbane Musik und japanische Popkultur und setzt noch einen drauf. Eine neue Ära beginnt mit der ersten Single One Love. ROTN schlagen hart zu, und diese Single ist der erste Aufwärtsschlag in Richtung eines Frontalaufpralls. Das neue Album Showdown wird am 7. April via Atomic Fire veröffentlicht.

„One Love ist ein Titel mit positiver Energie. Die Botschaft ist einfach: Behalte den Glauben und gib nie das auf, was bewirkt, dass du dich lebendig fühlst. Verliere niemals deine Basics.“ – Rise Of The Northstar

One Love ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Die Album-Preorder für das kommende Album Showdown startet ab Freitag.

Mit Millionen von Streams und Views sind Rise Of The Northstar eines der Phänomene in der Crossover Metal Szene. Zwei Alben, 3 EPs (darunter die 2020er Live In Paris) und Hits wie Demonstrating My Saiya Style, Here Comes The Boom, Sounds Of Wolves und Again And Again: ROTN sind ein explosives klangliches und visuelles Erlebnis. Der dritte Schlag, Showdown, verkündet laut und deutlich das Ziel: springen, headbangen und moshen. Dieser neue Angriff zeigt, dass ROTN sowohl in ihrer Heimat als auch weit darüber hinaus in Europa, den USA und Asien ein Verfechter von schweren Klängen und französischem Groove unter dem Shonen-Banner sind. Immer größer, immer härter. Das neue Album Showdown wurde von Johann Meyer (Gojira) abgemischt und von Ted Jensen (Sterling Sound Studio) gemastert.

Erlebt Rise Of The Northstar live auf diesen bisher bestätigten Festivals:

DE – 15. April Oberhausen – Impericon Festival

FR – 6. Mai Nantes – Warm Up Hellfest

BE – 12. Mai Durbuy – Durbuy Rock Fest

FR – 13. Mai Istres – Rock A L’usine

FR – 18. Juni Clisson – Hellfest

DE – 23. Juni Gräfenhainichen – Full Force Festival

NL – 24. Juni Ysselsteyn – Jera On Air

ES – 1. Juli Viverio – Resurrection Fest

BE – 11. August Kortrijk – Alcatraz Festival

FR – 12. August Cercoux – Festival 666

FR – 20. August Carhaix – Motocultor Festival

Rise Of The Northstar sind:

Vithia – Gesang

Eva-B – Lead Gitarre

Air One – Gitarre

Your – Bass

Phantom – Schlagzeug

Rise Of The Northstar online:

https://instagram.com/rotnsofficial

https://www.facebook.com/rotnsofficial