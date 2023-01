Elvenking: veröffentlichen Lyric Video zu neuer, epischer Single „The Hanging Tree“

Kaum eine Band ihres Genres vereint auf solch magische Weise die Essenz von Heavy Metal, Pagan, Folk und Melodic Death Metal; mit ihrem kommenden Album, Reader Of The Runes – Rapture, setzen Elvenking die epische Reise ihrer bombastischen Reader Of The Runes Trilogie fort. Das neue, 11. Studio Meisterwerk der italienischen Band erscheint am 28. April 2023 über AFM Records.

Wie Gitarrist Aydan und Sänger Damna erst kürzlich verrieten: „Der zweite Teil ist düsterer und von der nötigen Brutalität und Tragik – das erlaubte uns, die Klanglandschaft, die wir bereits im Sinn hatten, vollständig auszuweiten, als wir Anfang 2020 mit dem Songwriting begannen. Wir sind sehr zufrieden mit dem zweiten Teil unserer Trilogie und all den Schattierungen dieser elf Songs, die zusammen eine Leinwand ergeben, auf die wir sehr stolz sind.“

Und das zu Recht, wie auch die zweite Single-Auskopplung heute beweist! Nachdem die Band erst kürzlich den Song Rapture vorstellte, folgt heute ein Lyric Video zum epischen Track The Hanging Tree, den Clip seht ihr ab sofort hier:

„The Hanging Tree schlägt einen heftig dunkleren Ton an, während wir tief in den Kern der Geschichte eintauchen, die wir im zweiten Teil der Reader Of The Runes-Trilogie erzählen. Wenn Rapture epischer, langsamer und voll mit vielen verschiedenen Schattierungen und Texturen war, ist The Hanging Tree ein gnadenlos schneller Konvoi, der mit einem schweren, rasanten Riffing, melodischen und dennoch aggressiven Vocals, großen Chören im Refrain, zwei wahnsinnigen Gitarrensoli und einem Folk Part in der Mitte direkt zur Sache geht, unsere lieben EK-Fans werden den Song auf jeden Fall lieben. Mit Sicherheit wird sich der Track auch zu einem Highlight in unseren kommenden Live-Shows entwickeln.“

