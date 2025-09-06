Rise Of The Northstar: veröffentlichen neues Album am 14.11.2025

Es ist endlich Zeit für ein neues Kapitel. Rise Of The Northstar werden ihr mit Spannung erwartetes neues Album am 14.11.2025 veröffentlichen. Chapter 04: Red Falcon Super Battle! Neo Paris War! ist eine Sammlung aus 13 kraftvollen, modernen Rap-Metal- und Hardcore-Hymnen, eine schlankere Mischung aus den für die Band typischen Headbanger-Grooves, atmosphärischen Melodien und schnellen, epischen Soli. Der neueste Beweis dafür ist die Single A.I.R. Max (vor kurzem veröffentlicht, hier nachzulesen), als auch Neo Paris und Back 2 Basics, die jeweils die Marke von einer Million Streams bereits weit überschritten haben.

Beide haben den Rahmen für weitere Höhepunkte wie den alles vernichtenden Opener Payback, Nemesis feat. Aaron Matts von Ten 56 und Falcon geschaffen, das im Oktober als Single veröffentlicht werden soll und auch das Thema des neuen Albums vorgibt. Rise Of The Northstar fügen hinzu „Mit diesem vierten Album haben wir versucht, unser Publikum zu überraschen und gleichzeitig unserer DNA treu zu bleiben, indem wir etwas Neues einbringen, ohne das Alte zu verwerfen. Die Ära von Shogun No Shi ist vorbei, bitte begrüßen Sie den Super-Mecha Falcon, Symbol für die Modernisierung von Inhalt und Form, vom Songwriting bis zum Sound – Northstar ist zurück!”

Chapter 4: Red Falcon Super Battle! Neo Paris War! wurde im bandeigenen Studio in einem Vorort von Paris und in Marseille mit Florent Salfati von Landmvrks (der auch auf der Single Back 2 Basiscs zu hören ist) aufgenommen.

Das Album wird in verschiedenen Formaten veröffentlicht, darunter Blue Print CD-Edition mit blauer Abspielseite, Red Falcon CD-Edition mit roter Abspielseite, Hawkeye Vinyl-Edition und Schwarzes Vinyl

Metal-HxC-Rap-Manga, vier Worte, die die Einzigartigkeit von Rise Of The Northstar perfekt beschreiben. Die aus den Pariser Vororten stammende Band steht für eine unabhängige Haltung und einen kompromisslosen künstlerischen Crossover und hat ihren explosiven, visuellen und akustischen Cocktail über ein Jahrzehnt lang verbreitet und verfeinert. An der Schnittstelle zwischen urbaner Realität und japanischer Fiktion hat die Band mit drei EPs und drei Alben im Laufe der Zeit einen einzigartigen Stil und eine einzigartige Identität entwickelt, gepaart mit einem soliden Ruf als Monster der Bühnenenergie. Mit einem Hit nach dem anderen zählt Rise Of The Northstar mehrere zehn Millionen Streams auf ihren Plattformen. Übrigens ist Rise Of The Northstar nach Gojira die zweite französische Metal-Band, deren Song (Here Comes The Boom) über 25 Millionen Mal auf Spotify gestreamt wurde, und ihr Video zum Song Demonstrating My Saiya Style, das während ihrer ersten Japan-Tournee 2012 gedreht wurde, hat über 9 Millionen Aufrufe erreicht. Die Vielseitigkeit der Band hat es ihnen ermöglicht, mit Suicide Silence, Madball, Emmure, Dire En Grey und vielen weiteren Künstlern auf Tour zu gehen und als Vorband für Electric Callboy oder Machine Head aufzutreten.

Jetzt ist es Zeit für Rise Of The Northstar, erneut zuzuschlagen. Chapter 04: Red Falcon Super Battle! Neo Paris War! erscheint am 14. 11. 2025. Ein neues Album, begleitet von einer Headliner-Tournee durch Europa und Lateinamerika im Jahr 2025 (mit Deez Nuts, Get The Shot und Half Me als Support). Die für uns relevanten Daten findet ihr unten:

01.12. Hamburg, Knust

02.12. Berlin, SO 36

06.12. CH, Geneva, PTR/L’Usine

07.12. München, Backstage Halle

08.12. Leipzig, Täubchenthal

09.12. Köln, Club Volta

Support: Half Me und Deez Nuts

Rise Of The Northstar sind:

Vitia (Gesang), Eva-B (Gitarre), Air One (Gitarre), Yoru (Bass), Phantom (Schlagzeug)

Tracklist:

01. Turbo-Intro

02. Payback

03. Neo Paris

04. Falcon

05. Back 2 Basics (ft. Landmvrks)

06. Under

07. Pressure

08. Nemesis (ft. Aaron Matts)

09. A.I.R. Max

10. Solitary Homeboy

11. No Turning Back

12. Desolation Hawk

13. 75 Outro