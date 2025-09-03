Rise Of The Northstar: haben neue Single „A.I.R. Max“ veröffentlicht

Einstellung – Integrität – Respekt! Drei Worte, die sowohl die Werte von Rise Of The Northstar seit ihren Anfängen als auch ihre neue Single charakterisieren. Nach Neo Paris und Back To Basics kehrt die französische Band mit einem modernen Track zurück. A.I.R. Max, ein mitreißender Song, der an die Wurzeln der Band erinnert.

Sänger Vithia über die neue Single:

„Einstellung, Integrität, Respekt … bis zum Äußersten. Darum geht es in meiner Band, und das wollten wir in diesem Song ausdrücken. ROTN gibt es seit über 15 Jahren, und ich habe meine Position nie geändert, bin nie Trends gefolgt und habe unseren Stil nie verwässert, um dazuzupassen. Ich respektiere meinen Kindheitstraum: ROTN war von Anfang an eine Mischung aus Rap-Metal-HxC mit neo-japanischer Bildsprache, und das wird auch so bleiben. Radikal seit dem Tokyo-Angriff, alle Hände in die Luft: A.I.R! A.I.R!“

Eva-B entgegnet zur Single:

„Während des Schreibens von A.I.R. Max, wollte ich zu unseren Wurzeln zurückkehren, zurück in die WelcAme-Ära. Eingängige, groovige Riffs mit entspannter Attitüde. Dieser Track hebt sich von den ersten beiden bereits veröffentlichten ab und soll alle daran erinnern, dass sich unser Sound zwar weiterentwickelt, die DNA aber dieselbe bleibt.“

