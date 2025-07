Rise Of The Northstar: neue Single mit Video „Back To Basics“ feat. Landmvrks

Während sie die Bühnen der größten internationalen Sommerfestivals betreten und ihren Furyo-Stil vor Tausenden von Menschen verbreiten, melden sich Rise Of The Northstar mit einer neuen Single zurück!

Back 2 Basics ist ein krachender Banger, auf dem sich die Band mit einem weiteren sehr bekannten Namen der französischen Szene zusammentut: Landmvrks!

Die eine Band kommt aus Paris, die zweite aus Marseille, aber beide kämpfen für die gleiche Sache: die Fahne für ihre nationale Metalszene hochzuhalten. Abgemischt und gemastert von Florent Salfati (Leadsänger von Landmvrks), hat dieser Song eine Botschaft, die nicht klarer sein könnte: Zurück, zurück zu den Grundlagen!

Rise Of The Northstar-Frontmann Vithia sagt über den Track und die Kollaboration: „LDMVS & ROTNS teilen sich seit zehn Jahren die Bühnen. Während unserer jeweiligen Karrieren haben wir dafür gekämpft, eine „neue Generation“ der extremen Musik in Frankreich am Leben zu erhalten. Es gibt nichts Schwierigeres, als sich selbst zu verwirklichen und seine innere Flamme gegen alle Widerstände am Brennen zu halten. Das wollten wir in einem radikalen und direkten Track herauskristallisieren. Eine Rückkehr zu den Wurzeln, um diejenigen, die über uns herziehen, daran zu erinnern, dass wir unsere Träume nicht aufgegeben haben und dass wir die Fahne des französischen Metal hochhalten wollen.“

Leadgitarrist Eva-B ergänzt: „Back 2 Basics markiert den Beginn unserer Zusammenarbeit mit Flo von Landmvrks. Ich habe diesen Track mit dem Wunsch geschrieben, mit unseren üblichen Gewohnheiten zu brechen, indem wir einen melodischeren Refrain anbieten, der einen starken Kontrast zum Rest des Songs bildet. Wir haben verschiedene Ideen für den Gesang ausprobiert, und da kam der Gedanke auf, Flo einzuladen, von dem wir wussten, dass er den Song wirklich aufwerten könnte. Zu unserer großen Freude nahm er die Einladung sofort an. Nachdem er die Gesangsparts in seinem Studio in Marseille aufgenommen hatte, schickte er uns einen Mix, der alle sofort überzeugte. Der Sound, die Energie, die Präzision… alles war da. Dieser Track war ein Wendepunkt: Von diesem Moment an war klar, dass wir ihn mit dem Mixing und Mastering unseres nächsten Albums beauftragen wollten.“

Flo / Landmvrks: „Da ich unter dem Einfluss von Manga, Anime und Hardcore-Musik aufgewachsen bin, habe ich den Sound und den Stil von ROTNS schon immer sehr geschätzt. Sie sind innovativ und einzigartig, und es war ein echtes Vergnügen, mit ihnen gemeinsam an einem Track zu arbeiten. Macht euch bereit für diesen neuen Knaller!“

Über Rise Of The Northstar:

„Metal-HxC-Rap-Manga“: vier Worte, die die Einzigartigkeit von Rise Of The Northstar perfekt definieren.

Die aus den Pariser Vorstädten stammende Band beansprucht eine unabhängige Haltung und einen kompromisslosen künstlerischen Crossover und hat ihren explosiven visuellen und klanglichen Cocktail seit über einem Jahrzehnt propagiert und verfeinert.

An der Schnittstelle zwischen urbaner Realität und japanischer Fiktion hat sich die Band mit drei EPs und drei Alben im Laufe der Zeit einen einzigartigen Stil und eine eigene Identität geschaffen, gepaart mit einem soliden Ruf als Monster der Bühnenenergie.

ROTNS haben Millionen von Streams auf ihren Plattformen, haben mit Joe Duplantier von Gojira aufgenommen und bringen immer noch die ganze Welt zum Springen. Angetrieben von kraftvollen, groovigen und thrashigen Songs wie Here Comes The Boom, Again And Again oder Showdown, dem gleichnamigen Titel ihres letzten Albums, das im April 2023 veröffentlicht wurde. So sieht’s aus. Aus Paris mit (einer) Liebe.

ROTNS sind:

Vithia – Gesang

Eva-B – Gitarren

Air One – Gitarren

Yoru – Bass

Phantom – Schlagzeug