White Mantis: veröffentlichen Video zu „Nekrotornado“

Nekrotornado stammt vom 2025er-Album Arrows At The Sun von White Mantis, das am 22.08.2025 erscheint.

Sechs Jahre nach Sacrifice Your Future melden sich die bayerischen Thrash-Metaller White Mantis mit Arrows At The Sun zurück. Mit dem zweiten Album setzt die Band den Weg fort, den sie seit dem Einstieg von Schlagzeuger Thomas Taube und Bassist Jan Strobl 2016 bzw. 2018 eingeschlagen haben.

Letzterer erklärt: „Basierend auf einem traditionellen Thrash-Metal-Fundament weisen die neuen Songs auch einige schräge, chaotische und progressive Einflüsse auf. Aufgrund der unterschiedlichen musikalischen Hintergründe der Mitglieder sind wir immer offen für vielfältiges Songwriting.“

Als Konsequenz haben White Mantis ihren ausgefeilten Stil des Textschreibens noch weiter verfeinert. Das Album beschäftigt sich mit gesellschaftspolitischen Themen, Technokritik und Skepsis gegenüber dem Fortschritt, aber auch mit Spiritualität und dem Tod als Mysterium des Lebens. Es ist leicht, auf Arrows At The Sun Einflüsse von Voivod oder den frühen Megadeth zu hören, aber zum größten Teil sind White Mantis sie selbst, mit Songs wie Reality Exists oder dem Titeltrack, die ihre eigene Art von Thrash auf den Punkt bringen: zermalmende Melodien, hektische Rhythmen und mehrfache Wendungen, ohne ihre Eingängigkeit zu verlieren.

White Mantis sind:

Matthias Pletz – Gesang, Gitarre

Enrico Pertoso – Gitarre

Jan Strobl – Bass

Thomas Taube – Schlagzeug

Tracklist:

Nekrotornado Arrows At The Sun Pass The Torch Divide And Kill Atavistic Power Over Your Pale Bones Toxic Sniper Roboticator Reality Exists Altar Of Technology

Links:

https://whitemantisthrash.bandcamp.com

https://www.hrrecords.de