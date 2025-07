Deftones am 20.06.2025 in der Jahrhunderthalle, Frankfurt

Headliner: Deftones

Support: High Vis

Genre: Nu Metal, Alternative Metal, Progressive Metal

Datum: 20.06.2025

Ort: Jahrhunderthalle, Frankfurt

Veranstalter: PRK DreamHaus GmbH

Link: https://www.prk-dreamhaus.com/

Deftones zählen neben KoRn zu den Mitbegründern des Nu Metal. Auch wenn der Sound der aus Sacramento stammenden Band im Laufe ihrer Karriere immer experimenteller wurde, haben die Amerikaner nichts an Stellenwert innerhalb der Szene eingebüßt. Als das einzige Headlinerkonzert in Frankfurt neben einigen Festivalauftritten angekündigt wurde, war mir klar, dass ich mir das nicht entgehen lassen darf!

Als Support konnte man die Engländer High Vis verpflichten. Nicht nur mir war die Band bisher nicht bekannt, auf Nachfrage von Fronter Graham Sayle bleibt die Reaktion des Publikums eher verhalten. Doch das trübt die Stimmung des Sängers überhaupt nicht und mit viel Energie springt er über die Bühne. Leider haben High Vis überhaupt keine Lightshow, was das Ganze etwas langweilig oder unprofessionell wirken lässt, obwohl der alternative Sound des Fünfers gut als Einheizer funktionieren könnte. Die halbstündige Performance beinhaltet Songs aller drei Alben, die zwar mit lautem Applaus erwidert werden, doch so richtig möchte die Energie nicht ins Publikum überspringen. Schließlich sind die heutigen Besucher auch aus einem ganz anderen Grund hier!

Als nach einer gefühlt ewigen Umbaupause die Lichter in der Jahrhunderthalle erlöschen, herrscht tobender Applaus und die anfängliche Zurückhaltung ist wie weggeblasen. Ohne großes Intro betreten die Bandmitglieder die Bühne, werden dabei von ihren jubelnden Fans begleitet, was letztendlich in einem Höhepunkt endet, als Chino seine Position in der Mitte der Bühne einnimmt und die Band mit Be Quiet And Drive (Far Away) ihr Set eröffnet. My Own Summer (Shove It) treibt im Anschluss das Eskalationslevel noch mal eine Stufe höher. Von den heißen Temperaturen, die sowohl draußen und mittlerweile auch in der Halle herrschen, lassen sich die Fans nicht zügeln.

Der Frontmann gibt sich gut gelaunt und hat ein breites Grinsen im Gesicht, was mitunter auch daran liegen könnte, dass er heute seinen Geburtstag feiert und mehrfach „Happy Birthday“-Chöre zu vernehmen sind. Seine Ansagen sind zurückhaltend und kurz, Deftones konzentrieren sich weitestgehend auf die Musik, die lediglich von großen LED-Säulen und einer riesigen Leinwand im Hintergrund untermalt wird.

Bei ruhigeren Stücken, wie etwa das gefeierte Sextape, singen die Fans lauthals mit, sodass Chino kaum noch hörbar ist. Die Setliste ist lang, umfasst ganze 19 Songs, doch auch gegen Ende tritt bei dem Publikum, das beim Support wohl noch seine Kräfte gespart hat, keine Müdigkeit ein. Dabei ist es egal, ob es sich um ein älteres Stück aus dem Debüt Adrenaline oder dem letzten Werk Ohms handelt, die Fans feiern jeden Song. Genesis markiert das vorläufige Ende und Deftones verlassen die Bühne. Die Gäste sind sich allerdings sicher, dass es das noch nicht gewesen sein kann, und so kommt die Band unter lautem Jubel und „One more Song“-Forderungen zurück, um die Klassiker Minerva, Bored und 7 Words zu performen. Die Fans geben noch mal alles und feiern ihre Idole bis zum Schluss.

Ich verlasse die Jahrhunderthalle in die warme Sommernacht und bin unheimlich froh, an diesem tollen Abend dabei gewesen zu sein!