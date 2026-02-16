The Truth Beyond: veröffentlichen ihren neuen Song „One Step“

Druckvoll, melodisch und mit jeder Menge Groove: The Truth Beyond melden sich mit neuer Besetzung und frischer Energie zurück. Die fünf Musiker aus Solingen vereinen Metal, Alternative und Post-Grunge zu einem facettenreichen Sound, der zwischen gefühlvoller Tiefe und mitreißender Power pendelt – stets getragen von eingängigen Melodien.

Neue Single One Step jetzt online

Mit One Step präsentieren The Truth Beyond nun ihren ersten Song in neuer Konstellation. Der Track ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und markiert gleichzeitig den Startschuss für die nächste Band-Phase. Kraftvolle Gitarrenriffs, dynamische Vocals und ein treibender Rhythmus machen die Single zu einem Statement für das, was Fans in Zukunft erwarten dürfen.

Aktuell arbeitet die Band intensiv an weiteren Songs, die in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollen. Parallel dazu bauen The Truth Beyond ihr Live-Programm sowie ihre Online-Präsenz weiter aus. Ziel ist es, sich nachhaltig in der regionalen und nationalen Konzert- und Festivalszene zu etablieren und verstärkt mediale Aufmerksamkeit zu gewinnen.

