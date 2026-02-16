Nytt Land: kündigen neue Europatournee für 2026 an

Nytt Land starten ihre Aba Khan Tour 2026 mit einer Reihe von Konzerten, die die Band von Kalatchinsk in Sibirien in sieben europäische Länder führen werden. Der erste Teil dieser spirituellen Reise beginnt am 6. Mai im Klub Muzyczny Sześcian in der polnischen Stadt Białystok und endet am 19. Mai 2026 mit einem fulminanten Finale im Eightball Club in Thessaloniki, Griechenland.
Nytt Land kommentieren: „The Ritual returns – stronger, darker, louder!“, verkündet Kehlkopfsänger und Multiinstrumentalist Anatoly Pakhalenko im Namen des Duos. „We present to you our Aba Khan Tour 2026 – a full-force live experience built upon our new album and begin new era on stage! Poland, Slovakia, Czech Republic, Austria, Germany, Belgium, and Greece. If you have witnessed us before – you already know. If you haven’t – this is the moment. Secure your place. Enter the Circle.“
Nytt Land werden im Rahmen der Veröffentlichung ihres neuen Albums Aba Khan auftreten, das am 20. Februar 2026 erscheint.
Nytt Land – Aba Khan Tour 2026
06 May 2025 Białystok (PL) Sześcian
07 May 2025 Warszawa (PL) Voodoo
08 May 2025 Rybnik (PL) Odysea
09 May 2025 Skalica (SK) O Art Centrum
10 May 2025 Ostrava (CZ) Barrak
12 May 2025 Wien (AT) Viper Room
13 May 2025 Innsbruck (AT) Livestage
14 May 2025 Weinheim (DE) Cafe Central
15 May 2025 Bochum (DE) Matrix
16 May 2025 Herford (DE) Kulturwerk
17 May 2025 Kortrijk (BE) DVG
18 May 2025 Athens (GR) Temple Club
19 May 2025 Thessaloniki (GR) Eightball Club
Mehr Informationen zu Nytt Land und ihrem kommenden Album Aba Khan findet ihr hier.
