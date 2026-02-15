Carnivore A.D.: veröffentlichen erste Single/Video „Social Decomposition“ von ihrer kommenden EP

Carnivore A.D. veröffentlichen am 27. März ihre erste Studio-EP Transmutation, dabei geht die Band über eine reine Hommage an Peter Steele und Keith Alexander hinaus. Sie haben sich der Herausforderung gestellt, neues Material zu schreiben – nicht um das ursprüngliche Erbe zu ersetzen, sondern um dessen Geist aus ihrer eigenen Perspektive weiterzuführen. Während das Vermächtnis von Carnivore weiterhin unantastbar bleibt, ist Carnivore A.D. mehr als das, was es war – eine Band mit eigenen Narben, eigenen Instinkten und nun auch eigenen Songs.

Die Evolution hat begonnen. Carnivore A.D., in Liebe und Ehre dem Andenken an Peter Steele und Keith Alexander gewidmet, entstand als postapokalyptische, neobarbarische Klanglandschaft – eine unerbittliche Kraft, die die Urgewalt von Carnivore auf Bühnen und Festivals weltweit am Leben erhält. Gegründet von den NYC Hardcore- und Metal-Veteranen Baron Misuraca (Gesang & Bass – ex-Sheer Terror), Chuck Lenihan (Gitarre – ex-Crumbsuckers) und Joe Cangelosi (Schlagzeug – ex-Kreator, Whiplash, Massacre). Mit der vollen Unterstützung des Original-Schlagzeugers Louie Beateaux haben Carnivore A.D. seine Wurzeln geehrt, indem es die explosiven und brillanten Werke von Peter Steele mit Intensität, Respekt und roher Kraft interpretiert.

“Think of Carnivore A.D. as a renowned dining establishment where it’s Chef passed on years ago but the recipes remain and folks still want to dine there instead of cooking the food themselves. And Chef Pete wouldn’t mind because his friends are making it with love.” – Louie Beateaux

Mit der neuen EP Transmutation, die Ende März erscheint, geht die Band Anfang April auf eine kurze Tournee, die beim legendären Inferno Metal Festival in Norwegen startet!