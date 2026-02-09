Nytt Land: veröffentlichen weitere Single „Mansi“ aus ihrem kommenden neuen Album „Aba Khan“

Mit ihrer dritten und letzten Vorab-Single Mansi rücken Nytt Land die magische Stimme von Natalia Pakhalenko wieder in den Mittelpunkt, unterstützt von der kraftvollen Stimme Anatoly Pakhalenkos.

Der Visualizer zu Mansi kann ab sofort hier angesehen werden:

Der mitreißende Uptempo-Track Mansi wird als Visualizer präsentiert und stammt vom kommenden Album Aba Khan. Das zehnte Album (inklusive Eigenveröffentlichungen) der sibirischen Ritual-Folk-Band aus Kalachinsk erscheint am 20. Februar 2026. Mehr Details zum kommenden Album findet ihr hier.

Unser TFM-Redakteur Wolfgang S. hat bereits ins neue Werk von Nytt Land reingehört. Lest hier seine Meinung zu Aba Khan:

Nytt Land sind:

Natalia Pakhalenko – Gesang, Kehlkopfgesang, Schamanentrommeln

Anatoly Pakhalenko – Kehlkopfgesang, Talharpa, Flöten, Percussion, Maultrommel

Aleksandr Rosliakov – Live-Schlagzeug

