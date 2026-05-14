Nytt Land: unterschreiben bei Season Of Mist

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 in Westsibirien beschreitet das schamanische Familienduo einen rituellen Pfad, der von einer lebendigen Verbindung zu uralten Traditionen und Glaubensvorstellungen geleitet wird. Während ihrer gemeinsamen prägenden Jahre veröffentlichten Natalia und Anatoly Pakhlaenko in Eigenregie drei Alben, die den bezaubernden Stil von Nytt Land etablierten – einen Stil, der auf tiefen Gesangstechniken, Kehlkopfgesang, schamanischen Trommeln, Tagelharpa, Maultrommel, Flöten, natürlichen Feldaufnahmen und hypnotischen Rhythmen aufbaut.

Während ihrer Zeit bei Napalm Records und später bei Prophecy Productions wandten sich Nytt Land verstärkt den Sprachen und indigenen spirituellen Traditionen ihrer sibirischen Heimat zu. Indem das Duo weiterhin Gesangstraditionen, uralte Perkussionsinstrumente, organische Klanglandschaften sowie archaische Texte und Beschwörungsformeln der mandschu-tungusischen Völker erforschte, festigte es seine Neuinterpretation des sibirischen schamanischen Musikerbes. Ihr neues Album Aba Khan wurde von ihren Reisen durch Sibirien inspiriert, auf denen sie neue Landschaften entdeckten und ihre Erfahrungen mit den spirituellen Traditionen ihrer Heimat vertieften.

Nun setzen Nytt Land ihre Reise gemeinsam mit Season Of Mist fort und reihen sich dort in ein Künstlerportfolio ein, dem bereits Namen wie Heilung, Danheim, Garmarna, Eihwar, Sowulo, Vévaki und Kriigerkvlt angehören.

„We’re proud to announce that we are joining the Season Of Mist family”, sagen Nytt Land. “Throughout all these years, we have followed our own path, preserving the sincerity and essence of our music. We are ready to start this new chapter with a label that deeply respects traditions and authentic vision. The path continues!“

Erlebt Nytt Land live auf ihrer aktuellen Europa-Headlinertour sowie auf ihrer bevorstehenden Tour durch Australien.

Mehr Informationen zu Nytt Land und ihrem neuesten Album Aba Khan findet ihr hier.

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