Nytt Land: veröffentlichen Video-Single mit bisher unveröffentlichtem Titel „Tygir Tayii (Heavenly Sacrifice)“

Für Fans von Nytt Land, die die Band in diesem Jahr beim Prophecy Fest oder in Australien vermisst haben, gibt es Neuigkeiten. Aufgrund eines Herzinfarkts des Sängers und Multiinstrumentalisten Anatoly Pakhalenko, mussten alle Tourneen verschoben werden. Das Duo hat jetzt ein neues Musikvideo veröffentlicht.

Die Band aus Sibirien präsentiert den neuen Track Tygir Tayii (Heavenly Sacrifice) in Form eines atemberaubend schönen Videos, das Bilder und nomadische Monumente aus den sibirischen Steppen zeigt. Seht euch das Musikvideo hier an:

Musikalisch verbindet sich der Track eher mit dem Album Torem (2023) als mit dem neuesten Full-Length-Album Songs Of The Shaman (2025). Dies geschieht ganz bewusst, da die Band zwei Arten von Musik veröffentlicht. Eine Reihe von Veröffentlichungen ist mit den nordischen Folk-Wurzeln der Band verbunden. Auf diesen Alben genießen sie die vollständige kreative Freiheit, musikalisch alles zu tun, was sie möchten. Die andere Art von Album, zu der Songs Of The Shaman gehört, zielt darauf ab, die alten und noch lebenden schamanischen Traditionen ihrer Heimat authentisch zu bewahren und zu rekonstruieren. Diese Alben sind aufgrund ihrer Absicht und Thematik notwendigerweise sehr reduziert und ritualistisch in ihrer Natur. Ihre engagierten Anhänger können Tygir Tayii (Heavenly Sacrifice) daher als starken Hinweis auf den Klang des kommenden Albums verstehen, das Nytt Lands Rückkehr zum sibirischen Dark Folk markieren wird.

Nytt Land kommentieren: „We should mention that Tygir Tayii or The Song Of The Heavenly Sacrifice Rite, despite our more modern take on it, is one of the most ancient ritual songs of the steppe peoples of southern Siberia.“ Der Sänger und Multiinstrumentalist Anatoly Pakhalenko erklärt weiter: „In ancient times, tribal leaders sacrificed to the Great Sky to this song, but now it usually accompanies shamanic worship rituals. The music video was shot on the sacred Ust-Sos Mountain, on a cliff where the carvings, paintings, and writing of ancient Siberians have been preserved. It is one of the most important places of power in Siberia, where earth and nature breathe incredible energy. Our video also shows fragments of a real shamanic rite of ancestor worship, which was conducted by one of the most powerful and oldest shamans in Siberia.“

