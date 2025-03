Nytt Land: präsentieren neue Single „Cingelji Ingelji“ aus dem kommenden Album „Songs Of The Shaman“

Die sibirische Ritual Folk Band Nytt Land hat den trance-induzierenden Track Cingelji Ingelji (The Song Of The Shaman’s Assistant) als nächste Single aus ihrem kommenden Album Songs Of The Shaman veröffentlicht. Das neunte Studioalbum, einschließlich selbstveröffentlichter Titel, wird am 16. Mai 2025 erscheinen.

Das Video zum Track Cingelji Ingelji könnt ihr euch hier ansehen:

Nytt Land kommentiert: „The title The Song Of The Shaman’s Assistant actually means the song, which the assistant performs when the shaman makes the transition between worlds,“ erklärt der Kehlkopfsänger und Multiinstrumentalist Anatoly Pakhalenko. „Through this song, the helper completes the rite of transition by picking up the rhythm of the shaman’s drum. This track, like all the other songs on this album, is a recording of an authentic Tunguso-Manchu shamanic ritual. Its lyrics have come down to us from ancient Chinese sources. We did not translate the song into a modern language, but recorded it in its most original sound in order to preserve and convey all the energy and ancient power of this traditional shamanic rituals.“

Songs Of The Shaman – Trackliste:

1. Eikule Yekule (The Ritual Of Divination)

2. Cingelji Ingelji (The Song Of The Shaman’s Assistant)

3. Eikuli Yekuli (Summoning The Spirit Of The River – The Borders Of The Land Of The Dead)

4. Kerani Kerani (The Ritual Of Returning The Soul From The Land Of The Dead)

5. Hoge Yage (The Ritual Of The Beginning Of The Path)

6. Ara Koro (Oldman’s Song)

7. Hogi Yagi (Summoning The Spirit – Stealer Of Souls)

8. Hailambi Xulembi (The Ritual Of Exorcising An Evil Dead Spirit)

9. Demon Slayer

10. Hobage Yebage (Summoning The Spirit To Cross The River)

Genre: Siberian Ritualistic Folk

Release-Datum: 16.05. 2025

Label: Prophecy Productions

Gastmusiker: Yuri Pakhalenko – Pfeife auf Eikuli Yekuli



Aufnahmen, Mixing & Mastering: Anatoly Pakhalenko im Nytt Land Studio, Kalachinsk, Sibirien (RU)

Layout: Anatoly Pakhalenko

Artwork: Rotten Fantom

Verfügbare Formate:

Songs Of The Shaman ist als 2CD 36-seitiges Artbook, auf Digipak CD, als schwarze Vinyl-LP und als marmorierte schwarze & goldene Vinyl-LP erhältlich.

Schamanismus hat sich zu einem Bestandteil der westlichen Popkultur entwickelt, der oft willkürlich mit verschiedenen neuen esoterischen Phänomenen verbunden wird, die animistische Elemente und tranceartige Erfahrungen beinhalten. In einem strengeren Sinne bezieht sich der Begriff auf die spirituellen Praktiken der indigenen sibirischen Völker. Die Praktizierenden, die Schamanen, interagieren durch veränderte Bewusstseinszustände mit der Geisterwelt und fungieren als Beschützer ihrer Gemeinschaften.

Auf ihrem Album Songs Of The Shaman interpretiert Nytt Land traditionelle schamanische Lieder oder Zauber der manchu-tungusischen ethnolinguistischen Gruppen Sibiriens. Diese Lieder verwenden alte musikalische Techniken wie Kehlgesang und Trommeln und wurden in ihrer Originalsprache aufgenommen. Letzteres wurde getan, um die Kraft, die im Klang und in der Phonetik sowie im Rhythmus der Texte liegt, zu bewahren. Diese Sammlung von uralter Magie in Form von Liedern, die Geister herbeirufen, Beschwörungen und Schutzzauber umfasst, wurde sorgfältig ausgewählt und schließt absichtlich Zauber aus, die darauf abzielen, Schaden zuzufügen.

Die insgesamt zehn Tracks von Nytt Lands kommenden Album Songs Of The Shaman nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise zu einem Ort in Zeit und Raum, wo Geister herrschen und selbst Götter sich fürchten.

Nytt Land – European Tour

w/ Leaves‘ Eyes

12 MAR 2025 Milano (IT) Legend Club

13 MAR 2025 Wien (AT) Viper Room

15 MAR 2025 Cluj Napoca (RO) Form Space

16 MAR 2025 București (RO) Quantic Club

17 MAR 2025 Sofia (BG) Joy Station Club

18 MAR 2025 Budapest (HU) Barba Negra

19 MAR 2025 Krakow (PL) Hype Park

20 MAR 2025 Gdansk (PL) Drizzly Grizzly

21 MAR 2025 Warszawa (PL) Hyrozagadka

Nytt Land Festivals 2025

24 MAY 2025 Vallet (FR) Lid Ar Morrigan Festival

07 JUN 2025 Leipzig (DE) Wave Gotik Treffen

15 AUG 2025 Dinkelsbühl (DE) Summer Breeze Festival

12 SEP 2025 Balve (DE) Prophecy Fest

Nytt Land Besetzung:

Natalia Pakhalenko – Gesang, Kehlkopfgesang, Schamanentrommeln

Anatoly Pakhalenko – Kehlkopfgesang, Talharpa, Flöten, Percussion, Mundharmonika

Aleksandr Rosliakov – Live-Schlagzeug

Facebook: www.facebook.com/nyttland

Instagram: www.instagram.com/nyttland_official