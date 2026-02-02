Hér: veröffentlichen neue Single „Going Down“ aus ihrem neuen Album „Monochrome“

Hér melden sich mit Going Down zurück, einem kompakten, rhythmischen Track aus ihrem kürzlich erschienenen Debütalbum Monochrome. Der Song destilliert Bewegung in Klang, setzt auf Puls und Wiederholung statt auf Erzählung und inszeniert den Abstieg nicht als Zusammenbruch, sondern als Weg zu Entschlossenheit und Freiheit.

Wie Sänger und Texter Maciej Świniarski erklärt: “This song is about persistently fighting to become a better version of oneself. It follows a path of digging deeper and deeper, reaching the core of inner darkness in order to break free and evolve.”

Going Down basiert auf erdigen Percussion-Elementen und einem bodenständigen, vorwärtsdrängenden Groove und besticht durch bewusste Ökonomie. Schlagzeug und tiefe Instrumente verschmelzen zu einer kraftvollen Kadenz, während die Stimmen als perkussive Elemente fungieren und den „Yo-ho“-Refrain mit ritueller Eindringlichkeit wiederholen. Textur, Gewicht und Dynamik tragen die emotionale Ladung und verleihen dem Song eine physische, prozessionsartige Qualität, in der jede Wiederholung Ausdauer und gemeinsames Ziel bekräftigt.

Der minimalistische Gesang reduziert die Sprache auf Atem und Rhythmus, wodurch die Bedeutung durch Wiederholung entsteht. Innerhalb des Gesamtbildes von Monochrome markiert Going Down einen Punkt kinetischer Entladung und bildet ein Gegengewicht zu den kontemplativen Passagen des Albums mit roher, gemeinschaftlicher Bewegung. Der Song verkörpert die zentrale Spannung des Albums zwischen Stille und Kraft und verankert die Selbstreflexion in Anstrengung, Bewegung und kollektivem Antrieb.

Der Track nimmt auch innerhalb der Erzählung des Albums eine besondere Stellung ein. Violinist und Mitbegründer Tomasz Chyła bemerkt: “It was a long road to finally bring this album into the light, so releasing it now feels like a huge joy and relief for all of us. It makes it even more special that the new single and video are for the last track written specifically for this album. It truly closes the journey in the way we always hoped it would.”

