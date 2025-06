Heilung – Anda Fardha „The End Of A Journey“ am 08.06.2025 in Mannheim

Bands: Heilung, Alcest, The Hu

Ort: Maimarktgelände Mannheim, Xaver-Fuhr-Str. 101, 68163 Mannheim

Datum: 08.06.2025

Kosten: 82,00 Euro VVK (incl. Gebühren)

Genre: Post Black Metal, Hunnu Rock, Nordic Ritual Folk

Veranstalter: FKP Scorpio, Delta Konzerte und Zeltfestival Rhein-Neckar

Link: https://www.facebook.com/events/948282747136995

Heute, an Pfingsten, wartet ein besonderes Event auf uns. Im Rahmen des Zeltfestivals Rhein-Neckar auf dem Maimarktgelände in Mannheim werden uns die Bands Heilung, The Hu und Alcest im Palastzelt erwarten.

Rechtzeitig auf dem Parkplatz des Maimarktgeländes angekommen, fängt es an, wie aus Eimern zu schütten. Schnell einmal unterstellen. Ich unterhalte mich mit anderen Fans, die davon ausgehen, dass das Konzert heute Abend ein Open Air ist. Diese kann ich allerdings beruhigen, indem ich ihnen mitteile, dass sie im Palast-Zelt im Trockenen stehen. Auf dem eigentlichen Veranstaltungsgelände angekommen, erwartet uns ein riesiges Zelt, welches richtig gut gefüllt ist. Die Veranstaltung ist zudem gut getaktet und die Zeiten für die Bands stehen und werden eingehalten. Eine nette Security und ein großer Fotograben erwarten uns Fotografen. Hier die Zeiten: 17:00 Uhr – Einlass, 18:00 Uhr – Alcest, 19:15 Uhr – The Hu, 20:30 Uhr – Heilung, 22:00 Uhr – Ende

Pünktlich beginnen die Franzosen Alcest mit ihrer Show. Die französischen Post Black Metaller hatte ich letztes Jahr noch mit ihrem „Acoustique“ Set beim Prophecy Fest in der Balver Höhle gesehen. Stéphane „Neige“ Paut und Pierre „Zéro“ Corson wurden dort von Élise Aranguren und dem gefeierten Komponisten und Pianisten Nicolas Horvath am Flügel unterstützt. Dort sangen sie Akustikversionen der Alcest-Songs. Heute ist es ein „normales“ Konzert der französischen Post Black Metaller. Dabei allerdings weit weg von einem normalen Konzert. Mastermind Neige (Gitarre, Gesang) und Schlagzeuger Winterhalter, der Kern von Alcest, werden heute begleitet von Zero (Gitarre, Hintergrundgesang) und einem Bassisten (das müsste Fursy Teyssier sein, wenn ich richtig liege).

Alcest sind bekannt für ihren einzigartigen Stil, der Elemente von Black Metal, Shoegaze und Post-Rock vereint. Bei Alcest ist keine große Show eingeplant. Die Musiker, insbesondere Frontmann Neige, zeigen sich während des Auftritts ruhig und konzentriert. Am auffälligsten am ehesten noch ihr Bassist, der im Hintergrund erhöht neben dem Schlagzeuger sein Ding macht. Alcest präsentierten, wie erwartet, ein sehr atmosphärisches Set, das die Zuhörer in eine andere Welt entführt, spirituell und sehr emotional wirkt. Die Setlist umfasst sowohl neuere Stücke als auch Klassiker der Band, wobei die Übergänge zwischen den Songs fließend sind und die charakteristische Atmosphäre von Alcest unterstreichen, welche durch das Bühnenbild zusätzlich unterstützt wird. Pünktlich beendet die Band den Gig, Zugaben sind, wie bei den anderen Bands nachher, nicht möglich, denn der zeitliche Ablauf hier ist eng getaktet. Das war jetzt ein klasse Einstieg für den heutigen Abend.

In der Umbauphase raus aus dem Zelt auf den Platz, auf dem sich noch einige Wasserpfützen vom vorangegangenen Regen befinden.

Kurz vor Beginn des Gigs von The Hu wieder rein in den Fotograben. Immer wenn The Hu unterwegs sind, werde ich natürlich von meinem Sohn Julien begleitet, der mich überhaupt auf die mongolische Band The Hu aufmerksam gemacht hat. Mit ihm zusammen bin ich daher das dritte Mal nach 2020 (Köln) und Frankfurt (2023) bei einem The Hu Konzert, seine Freundin ist heute ebenfalls wieder dabei. Eigentlich sollte ich heute nach 2020 wieder einmal ein Interview mit den netten Jungs aus der Mongolei machen. Das kommt allerdings dann aus zeitlichen Gründen leider doch nicht zustande. Wer Lust hat, kann aber gerne hier mal in das Interview von Köln aus dem Jahr 2020 hineinschauen.

So, jetzt ist es gleich so weit, auf der Bühne ist alles gerichtet. Bevor die Band überhaupt auf der Bühne erscheint, hallt es im Publikum „Hu, Hu, Hu“. Die Fans skandieren ihren Lieblingen! Dann sind sie da. Nicht nur die vier Hauptakteure Jaya, Temka, Gala und Emkush, die sich ganz im Vordergrund der Bühne platziert haben, sind zugegen. Neben ihnen sind auch zusätzliche Livemusiker auf der Bühne platziert. Sie sorgen für die herkömmlichen Instrumente Bass, Gitarre, Schlagzeug und Percussion. Sie halten sich gegenüber den anderen vier Hauptakteuren jedoch eher im Hintergrund.

The Gereg ist der Titel des ersten Albums von The Hu. Das heißt übersetzt Pass/Dokument. Den brauchen sie mittlerweile nicht mehr, denn mit ihrer Rockmusik sind sie überall willkommen. Das zeigen auch ihre Videos auf YouTube mit teilweise über 100.000.000 Klicks. Sie nennen ihren Stil selbst Hunnu Rock. Der wird heute Abend von den anwesenden Hunnu-Rock-Fans ausgiebig gefeiert, denn die Mongolen haben auch in Deutschland mittlerweile eine riesengroße Fangemeinde. Das, was The Hu hier auf der Bühne machen, ist einfach erfrischend und anders. Manches wiederholt sich zwar in einigen Songs, trotzdem findet es Anklang. Der vielleicht im ersten Moment für Europäer etwas befremdlich klingende Kehlkopfgesang in Vermischung traditioneller mongolischer Instrumente wie Maultrommel, der Topshur (mongolische Laute) oder der Morin Khuur (Pferdekopfgeige) ist eine extravagante Kombination, die beeindruckt. 2022 haben sie ihr neues Album (das Zweite) mit dem Titel Rumble Of Thunder herausgebracht. Die Songs sind eine Auswahl ihrer beiden Alben, bei denen das Publikum wild mitgeht. Black Thunder, Yuve Yuve und der große Hit Wolf Totem sind natürlich auch dabei. Ebenfalls auf der heutigen Setlist mit The Trooper ein Iron Maiden Cover. Na ja, das brauche ich jetzt nicht wirklich und The Hu, die genügend eigene Songs haben, ja eigentlich auch nicht. Authentisch sind sie für mich persönlich immer, wenn es ihre eigenen Songs sind!

Meinen Fotografenkollegen hatte ich vorhin noch gesagt, dass bisher bei The Hu immer richtig geiles Licht war. Ok, „war“ trifft es bei der Aussage zum heutigen Abend und den Lichtverhältnissen. Grelles Blau, Rot und Grün und dazu Blitze aus dem Stroboskop.

Das Publikum ist der Band erlegen. Zum Schluss wird unaufhörlich skandiert: „Hu, Hu, Hu“. Die Band skandiert zurück! Vielleicht wird die Band etwas zu sehr gehypt, live wirken sie allerdings sehr authentisch.

Die Umbauarbeiten für Heilung sind im vollen Gange, also können wir noch einmal zum Luftschnappen nach draußen. Pünktlich sind meine Fotografenkollegen und ich allerdings wieder im Graben. Das Konzert von Heilung beginnt mit der für Heilung typischen Opening Ceremony, bei der wir keine Bilder machen dürfen. Viele in „Heilung-Kostümen“ gekleidete und geschminkte Fans sind hier und sie saugen die Opening Ceremony förmlich auf. “Remember, we are all brothers. All people, beasts, tree and stone and wind, we all descend from the one great being that was always there, before people lived and named it, before the first seed sprouted.”

Heilung bestehen aus Mitgliedern aus Dänemark, Deutschland und Norwegen. Heilung wurden 2014 von dem in Deutschland geborenen Tätowierer (spezialisiert auf altnordische Tattoos) Kai Uwe Faust und Christopher Juul von der dänisch/norwegischen Progressiv Rock Band Euzen gegründet. Kurze Zeit später stieß mit Maria Franz ein weiteres Bandmitglied von Euzen hinzu. Im Jahr 2015 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum Ofnir noch in Eigenregie, auch das 2017 erschienene Lifa (Livemitschnitt vom ersten Liveauftritt der Band auf dem Castlefest) wurde noch in Eigenproduktion veröffentlicht. Ein Jahr später kam der Plattenvertrag mit Season Of Mist zustande, die beiden Alben wurden wiederveröffentlicht, es folgten mit Futha (2019) und Drif (2022) weitere hochgelobte Alben. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte schließt sich an.

Heilung spielen keine Shows, das können die Fans heute Abend hautnah erleben. Die Show von Heilung ist ein schamanisches Ritual, also kann man hier nicht von einem Konzert sprechen. Kai Uwe Faust, Christopher Juul, Maria Franz und der Rest des nordischen Kollektivs führen uns in eine ganz besondere (musikalische) Welt. Dazu eine Kulisse auf der Bühne, die uns in eine andere Welt entführt. Heilung verfügen über eine authentische und archaische Instrumentierung, die von Rasseln und Ritualglocken bis hin zu menschlichen Knochen reicht. Der weibliche Gesang von Maria Franz wirkt ätherisch, während der Kehlkopfgesang von Kai Uwe Faust an eine mongolische Gesangsweise erinnert. Christopher Juul verwendet als Gesang ein keifend klingendes Flüstern. Dabei wirkt die ganze Show jedoch niemals primitiv, denn Heilung implementieren subtile elektronische Elemente, die die musikalische Atmosphäre steigern und somit für eine tiefe und vielschichtige Klanglandschaft sorgen. Die Fans sind hin und weg. Als Kai Uwe Faust von seinem geweihähnlichen Kopfschmuck etwas Laub ins Publikum wirft, fangen dies zwei junge Damen in vorderster Reihe auf und sind überglücklich. Daneben steht eine weitere junge Dame, der man ihre Enttäuschung, nichts gefangen zu haben, regelrecht ansieht. Obwohl sie Heilung-like geschminkt ist. Die beiden neben ihr geben ihr einen Teil des Baumschmuckes ab und sogleich erhellt sich die Stimmung bei der jungen Dame.

Die Show / das Ritual von Heilung ist wirklich betäubend, sie wirkt ekstatisch, kraftvoll, einfach magisch. Eine unnachahmliche Atmosphäre, der man sich nicht entziehen kann. Kaum zu beschreiben, denn man muss Heilung einfach mal erlebt haben. Heilung sind mehr als ein Konzert!

Pünktlich nach dem Ende des Rituals von Heilung geht es zum Auto und eine Heimfahrt über nahezu 200 Kilometer mit viel Spirit.

