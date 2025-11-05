Hér: unterschreiben bei Season Of Mist und veröffentlichen Debütsingle „Needles And Bark“

Season Of Mist gibt stolz die Verpflichtung von Hér bekannt, dem polnischen Ensemble, dessen Musik slawische Melodien mit skandinavischer Atmosphäre verbindet. Entstanden an den nördlichen Küsten Polens, stehen Hér sowohl als Suchende als auch als Geschichtenerzähler da und verweben rohe vokale Beschwörungen, gestrichene Saiten und tranceartige Percussion zu rituellen Klanglandschaften, die von altnordischer Poesie und menschlicher Gemeinschaft inspiriert sind.

Hér kommentieren: „We are honored and deeply thrilled to announce that Hér has signed with Season Of Mist. To begin our musical journey with such a renowned and visionary label is both a privilege and a powerful affirmation of our path.“

„Hér — meaning ‘here’ in Icelandic — is more than a name; it is a call to presence. And here, in this moment, something new begins. Our collaboration with Season Of Mist opens a gateway to share our sound, our myth, and our vision with a wider world.

This signing marks not only our debut, but also the crossing of a threshold — from the roots of Old Norse poetry and northern mysticism into a vast, boundless landscape of sound and emotion. We stand ‘here,’ united by rhythm, voice, and story, ready to bring the raw essence of the North to those who are willing to listen, feel, and be transformed.“

„Sit here with us — sestu hérna — and witness what begins now.“

Um diese Vereinigung zu feiern, präsentiert die Band Needles And Bark, die erste Single aus ihrem kommenden Debütalbum Monochrome. Inspiriert von Versen aus der Poetic Edda, kanalisiert der Song den Geist der isländischen Fjorde und der nordischen Mythologie, während seine Texte eine alte Meditation über Verfall und Ausdauer widerspiegeln: „The pine on the rocks dries and dies / needles neither protect nor the bark / why should he live long?“

Das Musikvideo zu Needles And Bark kann hier angesehen werden:

Aufgenommen im Monochrom Studio unter der Leitung des Produzenten und Toningenieurs Ignacy Gruszecki, fängt Monochrome das organische Zusammenspiel von HÉR durch eine Mischung aus analoger Tiefe und moderner Präzision ein. Das Album wurde von Marcin Bors im Fonoplastykon gemischt und gemastert.

Monochrome – Tracklist:

1. Chant

2. Needles And Bark

3. Going Down

4. Patience In Observation

5. Slipknot

6. Praise The Day

7. Farewell

Monochrome erscheint am 30. Januar 2026 über Season Of Mist.

Verfügbare Formate:

Digital Download

CD Digipak

12” Vinyl Gatefold — Black

12″ Coloured Vinyl Gatefold — Transparent Orange

Aufgenommen im Monochrom Studio, Gniewoszów, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen.

Produziert und aufgenommen von Ignacy Gruszecki.

Abgemischt und gemastert von Marcin Bors im Fonoplastykon, Wrocław, Polen.

Gastmusiker:

Magdalena Kuraś „Freya“

Cover-Artwork: Mary Zaleska

Fotografie: Daria Szczygieł

Die Band Hér hat mit ihrem Namen eine klare Botschaft an das Publikum: Seid hier, erlebt, lasst euch inspirieren, es geschieht jetzt, und es ist das Wesen der Teilnahme an unserem künstlerischen Ausdruck. Die Gruppe wurde in Danzig (Gdańsk), Nordpolen, gegründet, wo fünf unabhängige, starke musikalische Persönlichkeiten „hier“ – an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit – zusammenkamen, um eine einzigartige und harmonische Gemeinschaft zu schaffen.

Die Musik, die sie präsentieren, entführt die Zuhörer in die Weisheitsdichtung des 11. Jahrhunderts aus dem Alt-Nordischen. Die ersten Inspirationen für dieses künstlerische Treffen waren die Gedichte der Poetischen Edda. Hér offenbart wilde, wurzelartige, unentdeckte musikalische Räume, den Zusammenprall von Welten und einen Blick in das Jenseits. Sie nutzt rohe Ausdrucksformen und Klänge, so ungeschliffen wie der Norden selbst: zitterndes Kehlgesang, sich steigernde tranceartige Rhythmen und das Gleiten über die Geigenseiten wie über eine Eisfläche. Wir beginnen hier: Island, der Anfang Europas. Es ist eine musikalische Meditation über einen Ort, der aus spezifischem Boden wächst und zu den Wurzeln der nordischen Mythologie reicht, aber nicht dort stoppt. Es geht nicht nur um die Weisheit der Wikinger, um Odins Empfehlungen für diejenigen, die an den Toren von Valhalla stehen. Die Schwelle zum Jenseits führt weiter zu universellen, menschlichen, grundlegenden Erfahrungen. Durch die Erkundung der menschlichen Natur, wie sie in der nordischen Mythologie beschrieben wird, gewinnen die Musiker tiefen Einblick in die Emotionen, die in ihren Versen eingebettet sind. Sie bringen die dunkle Schönheit des Nordens und seiner Extreme zum Vorschein.

Hér sind:

Maciej Świniarski – Gesang, Percussion

Tomasz Chyła – Gesang, Violine, Synth Percussion

Piotr Chęcki – Saxophon, Percussion

Tomasz Sadecki – Bassgitarre, Synth, Percussion

Sławek Koryzno – Schlagzeug, Percussion

