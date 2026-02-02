Andreas Bjulver (Cabal): enthüllt sein neues Solo-Projekt „Bleak.“ und veröffentlicht Debütsingle

Cabal-Frontmann Andreas Bjulver präsentiert sein neues Soloprojekt unter dem Namen Bleak. – ein rohes, kreatives Ventil, entstanden im Schatten von Depressionen, chronischem Stress und den ungezügelten Frustrationen des Tourlebens. Die Debütsingle Burned Out ist ein schonungsloses Statement über inneren Zusammenbruch und Burnout.

Das offizielle Musikvideo zu Burned Out gibt es hier zu sehen:

Andreas Bjulver, bekannt als Sänger und Frontmann der dänischen Deathcore-Band Cabal, ist berühmt für seinen intensiven, kompromisslosen Gesangsstil und seine energiegeladenen Live-Auftritte. Im Laufe seiner internationalen Tourneen teilte er die Bühne mit Größen der Weltmusik und arbeitete mit Bands wie Lorna Shore, Knocked Loose und Parkway Drive zusammen.

Angesichts einer Welt, die sich in Echtzeit aufzulösen scheint, verarbeitet Bleak. die Erschöpfung, die emotionale Last und die Instabilität des Daseins als tourender Musiker in einer Zeit voller Unsicherheit und persönlicher Turbulenzen. Mit seiner unverkennbaren Intensität und ehrlichen, düsteren Lyrik entführt Andreas die Hörer in das erste Kapitel von Bleak. – wo der Lärm ohrenbetäubend ist, die Emotionen schwer und alles unerbittlich trostlos erscheint.

Burned Out ist bereits auf allen Streaming-Plattformen über Prime Collective verfügbar.

