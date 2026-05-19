Klänge Aus Der Hölle Teil 1: mit Altai-Saga, Breakthrough Even, Sasha!, Born With A Basic Goodness und Lykana

Willkommen zur ersten Ausgabe von Klänge Aus Der Hölle! Heute werfen wir bei Time For Metal einen Blick in die dunklen Tiefen des Undergrounds und präsentieren euch frische Sounds von aufstrebenden Newcomern, die mit Leidenschaft, Härte und jeder Menge Kreativität überzeugen. Zwischen brachialen Riffs, düsteren Melodien und kompromissloser Energie zeigen diese Bands, dass die Rock- und Metal-Szene noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen ist. Also: Lautstärke aufdrehen und neue Höllenklänge entdecken!

Altai-Saga aus Österreich mit ihrem Song Der Schatten Des Halbmonds (Folk Rock /Metal / Melodic Metal):

Breakthrough Even aus den USA mit dem Song Zero Dawn (feat. Taylor Barber) (Melodic Metalcore / Alternative Metal):

Sasha! aus Rumänien mit ihrem Song Swine (Nu-Metal / Melodic Heavy Metal / Industrial):

Born With A Basic Goodness aus Italien mit ihrem Song Colpevole (Post-Hardcore / Metalcore / Mathcore):

Den Abschluss machen heute Lykana aus Deutschland mit ihrem Song Frau In Rot (Mittelalterrock):