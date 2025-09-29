01.10.2025 – 18:30 Wolfheart Support: Before The Dawn, Suotana, Full House Brew Crew – Logo Club
02.10.2025 – 20:00 The Chain Of Fleetwood Mac – Logo Club
03.10.2025 – 20:00 Skaramanga & Pommespanzer – Logo Club
04.10.2025 – 20:00 Gutalax Support: Morbitory, Meister Scheisze – Logo Club
08.10.2025 – 20:00 Herman Brood’s Wild Romance – Logo Club
09.10.2025 – 20:00 Riskee And The Ridicule – Logo Club
10.10.2025 – 20:00 Sperling & Kind Kaputt – Logo Club
11.10.2025 – 20:00 Heldmaschine (+ Special Guest) Logo Club
12.10.2025 – 18:00 Yume Support: Ducks Of Satan, Redline Rebels – Logo Club
13.10.2025 – 20:00 Al’york – Logo Club
14.10.2025 – 20:00 Masters Of Reality & Janosch Moldau- Logo Club
15.10.2025 – 20:00 Banned From Utopia (Music of Frank Zappa) Logo Club
16.10.2025 – 20:00 Tim Vantol & Adrian Delange (Somewhere In Between Tour 2025) – Logo Club
17.10.2025 – 20:00 Defeater Support: Crime In Stereo, Watch Me Rise – Logo Club
18.10.2025 – 20:00 Rokko Weißensee & Blend -Logo Club
19.10.2025 – 20:00 The Great Leslie – Logo Club
20.10.2025 – 20:00 Kasta – Logo Club
21.10.2025 – 20:00 Points Of Conception Support: Confessions Of A Traitor – Logo Club
22.10.2025 – 20:00 Dødheimsgard & Winterfylleth – Logo Club
23.10.2025 – 20:00 Oceans Support: Deliver The Galaxy – Logo Club
24.10.2025 – 20:00 Wisecräcker & Band Ohne Anspruch – Logo Club
25.10.2025 – 20:00 Rebel Monster (Volbeat Tribute) – Logo Club
28.10.2025 – 20:00 Masta Ace & Marco Polo Support: Mc Rene, Figub Brazlevič – Logo Club
30.10.2025 – 20:00 Dancing Queens (ABBA Tribute) – Logo Club
31.10.2025 – 20:00 Oases – The Oasis Experience – Logo Club