Nordic Noise 2026: gibt die ersten acht Bands bekannt

Das Nordic Noise Festival 2026 wird über drei Tage stattfinden: Donnerstag, den 14. Mai (Christi Himmelfahrt), Freitag, den 15. Mai, und Samstag, den 16. Mai. Zu den ersten acht angekündigten Bands gehört niemand Geringeres als eine wahre Legende, Chris Holmes – bekannt als der legendäre Gitarrist und Songwriter einer der größten Heavy Metal Bands der Welt, W.A.S.P. (macht euch bereit, zu Hits wie I Wanna Be Somebody, Wild Child und Animal (Fuck Like A Beast) mitzugrölen, wenn H.O.L.M.E.S – The Sound Of W.A.S.P. die Bühne betritt).

Zwei weitere internationale Acts sind ebenfalls im Line-Up, beide im melodischen Heavy Rock Genre: Thunderor aus Kanada und Captain Black Beard aus Schweden. Aus der dänischen Szene begrüßen wir die führende Speed-Metal-Band des Landes und Publikumslieblinge Steel Inferno zurück. Zum ersten Mal beim Nordic Noise präsentieren wir die Thrasher Impalers und die Old-School Metal Veteranen Wasted, während Meridian mit einem neuen Sound und neuem Frontmann (Søren Adamsen, ex-Artillery) puren Heavy Metal liefert. Last but not least bringt Black Swamp Water schweren Southern Rock auf die Bühne.

Die ersten acht Bands von insgesamt 18 im Line-Up sind:

H.O.L.M.E.S. – The Sound Of W.A.S.P. (US) ( Chris Holmes & Band)

(US) ( & Band) Thunderor (CA)

(CA) Steel Inferno (DK)

(DK) Captain Black Beard (SE)

(SE) Meridian (DK)

(DK) Impalers (DK)

(DK) Wasted (DK)

(DK) Black Swamp Water (DK)

In den kommenden Monaten werden die verbleibenden zehn Bands bekannt gegeben. An allen drei Tagen öffnen sich die Türen um 14:00 Uhr. Nach sechs Konzerten pro Tag geht die Feier mit einer Metal-Rock Night Club Veranstaltung weiter, bei der DJs bis 03:00 Uhr in der Nacht auflegen. Zudem wird es einen Metal Markt, einen Biergarten, eine Bodega und vieles mehr geben, verteilt über drei Etagen.

Das 3-Tage Frühbucherticket kostet nur 549 DKK (erhältlich bis zum 1. Dezember oder solange der Vorrat reicht). Danach liegt der Preis bei 699 DKK. Einzeltickets für einen Tag kosten 349 DKK.

Tickets sind hier erhältlich: https://billetto.dk/e/nordic-noise-2026-billetter-1574532

