Wolfskull: veröffentlichen neuen hochkarätigen Videoclip zu „Netherworld In Flames“aus ihrem aktuellen Studioalbum „Midnite Masters“

Die deutsche Heavy- und Dark-Rock-Band Wolfskull hat ein neues Video zu dem Song Netherworld In Flames veröffentlicht, das aus ihrem aktuellen Album Midnite Masters stammt, welches bei Metalapolis Records / SPV erschienen ist.

Das Video zeigt genau das: eine rohe, unverfälschte Bühnenperformance, die die Feuerkraft der Band in pure visuelle Eindrücke übersetzt. Keine ausgeklügelten Konzepte, keine ablenkenden Handlungsstränge – nur die fünf Musiker in ihrem natürlichen Umfeld, die Verstärker, Lichter und die Energie des Publikums bis an die Grenzen treiben. Der Clip zu Netherworld In Flames kann hier gestreamt werden:

Der Song selbst ist eine kraftvolle Hymne, die im Geiste des klassischen Heavy Metal geschrieben wurde und mit dem unverwechselbaren Biss der Band umgesetzt ist. Gitarrist Bjørn Fehl äußert dazu: „Our fourth video single Netherworld In Flames is pure adrenaline – a no-compromise banger that hits straight from the start. That’s why we paired it with a Live In The Raw video that captures our raw energy in its purest form.“ Er fügt hinzu: „When writing the song, we drew some inspiration from the vibes of classic Dio tracks like Night People or I Speed At Night, but of course with our unmistakable Wolfskull DNA. This track is all about fun: we want to see banging heads and raised fists in the front rows!“

Netherworld In Flames zählt zu den intensivsten Stücken auf Midnite Masters, einem Album, das die Band in ihrer Klangentwicklung zeigt und gleichzeitig ihren Wurzeln im Dark Heavy Rock treu bleibt. Aufgenommen mit Produzent Jörg Uken im Soundlodge Studio (u.a. Anvil, Suicide Angels, Dew Scented, Temple Of Dread), fängt das Album die Atmosphäre von Mitternachtsfahrten, versteckten Ecken der Nacht und den Puls des Undergrounds ein – eine Energie, die auf der Bühne ihre explosivste Form findet. Mit dem neuen Video laden Wolfskull die Fans direkt in diesen Raum ein: nah, laut und roh.

Mehr Informationen zu Wolfskull und ihrem Album Midnite Masters findet ihr hier:

Wolfskull online:

https://www.facebook.com/wolfskullrocks

https://www.instagram.com/wolfskullrocks