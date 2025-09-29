Nothing But Real: melden sich mit neuem Track „Doom“ zurück

Die französische Band Nothing but Real präsentiert mit ihrem neuen Song Doom den Auftakt zu einer neuen Ära. Musikalisch bewegen sich die Franzosen zwischen Progressive Rock, Metal, Pop und elektronischen Einflüssen – eingebettet in ein eigens erschaffenes Science-Fiction-Universum, das die Grundlage für ihre vielschichtigen Kompositionen bildet.

Produziert wurde Doom von Bertrand Poncet (Chunk! No Captain Chunk!, Landmvrks). Der Song entfaltet sich als hybrider, orchestraler und kraftvoller Soundtrack, der sich nicht nur als eigenständige Single, sondern auch perfekt für Trailer, Spannungsszenen oder epische Höhepunkte eignet. Thematisch geht es um das innere Chaos, das Erwachen schlummernder Kräfte und den Kampf in einer zerrissenen Welt – inspiriert von Größen wie Hans Zimmer, Muse und Bring Me The Horizon.

Doom markiert zugleich die Wiedergeburt der Band (Era 2): Mit erweitertem Universum und einem neuen Sänger schlägt Nothing but Real eine selbstbewusstere musikalische Richtung ein.

Fans von cineastischem Bombast, progressiven Klanglandschaften und moderner Härte sollten sich diesen Release definitiv nicht entgehen lassen.