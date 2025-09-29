Sepulchral: zweites Album „Beneath The Shroud“ erscheint im Dezember über Soulseller Records

Soulseller Records gibt mit Stolz das zweite Studioalbum der spanischen Death-Metal-Band Sepulchral bekannt!

Beneath The Shroud wird am 5. Dezember 2025 auf CD, Vinyl und digital veröffentlicht. Sepulchral erhebt sich erneut aus dem Grab, um mit elf Songs von abgedroschenem, schimmeligem und rostigem Death Metal alles in seinem Weg zu zerreißen. Das zweite Album dieser baskischen Formation kommt in einem fauligen Gemisch aus Verfall daher, das dich dazu bringen wird, durch den Schlamm zu kriechen und um dein Leben zu flehen!

Beneath The Shroud – Trackliste:

1. A Pact Written In Bone Dust

2. Beneath The Shroud

3. Abandoned Feretrum

4. Conflagration Of Sacred Bones

5. Torchless Crossroads

6. Cloaked Spectres

7. From The Crypt, The Putrid Mist

8. Blood, Phlegm, Black Bile

9. Gravestone Covenant

10. Poison Wind

11. Lost In The Ruins

Gemischt und gemastert von Gorka Pérez. Das Cover-Artwork stammt von Luciana Nedelea. Die erste Single erscheint am 9. Oktober.

Sepulchral sind:

Dusk – Bass, Gesang

Gaueko – Gesang

Gorka – Gitarren, Schlagzeug

Gast-Soli: Pestilence Breeder

Sepulchral online

https://www.facebook.com/sepulchraldeathmetal

https://www.instagram.com/sepulchral.osdm