Wolfskull: präsentieren Video-Single „Jaguarette“ vom kommenden Studioalbum „Midnite Masters“

Die deutsche Dark-Heavy-Rock-Band Wolfskull präsentiert mit Jaguarette den ersten Song aus ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Studioalbum Midnite Masters! Das Album wird am 25. Juli 2025 über Metalapolis Records (SPV) veröffentlicht. Es wird auf CD, Vinyl und in digitalen Formaten erhältlich sein.

Seht euch das neue Musikvideo zu Jaguarette hier an:

Ihr könnt Jaguarette jetzt auf allen digitalen Streaming-Diensten anhören: https://wolfskull.spread.link/midnite-masters.

Midnite Masters wird für Wolfskull ein markantes Ausrufezeichen in ihrer Bandgeschichte setzen und gleichzeitig ein neues Level zünden: Zehn Songs, die vor Enthusiasmus, Kraft und eingängigen Melodien strotzen und den rauen Charme des klassischen Heavy Rock ausstrahlen! Hört gut zu, denn heute präsentiert die Essener Band ein Musikvideo zu ihrer ersten Single Jaguarette; ein Song, der den Nervenkitzel von Freiheit, roher Energie und ungezähmtem Abenteuer einfängt. Mit kraftvollen Beats und einer wilden, filmischen Atmosphäre fühlt sich Jaguarette an wie eine rasante Fahrt durch das staubige Unbekannte. Perfekt für alle, die kühne Klänge, leidenschaftliche Stimmungen und furchtlose Geister feiern!

Midnite Masters – Trackliste:

1. Midnite Masters

2. Son Of Light

3. Holler In The Hollow

4. Destyna

5. Jaguarette

6. Call Of The Wayward Ones

7. Mustang Baby

8. Netherworld In Flames

9. (I Wish It Could Be) Night All Day

10. Tyger Of Fate

Die im April 2018 von Gitarrist und Mastermind Feratu gegründete Band Wolfskull erregte sofort mit ihrer Debüt-EP Hexum Aufmerksamkeit in der Szene. Diese wurde als „Tip Of The Month“ im Rock Hard Magazin und als „Heroes Of Tomorrow“ im Metal Hammer Deutschland gefeiert. Ihr anschließendes Debütalbum Ave Goddess schlug im Dezember 2022 wie ein Donnerschlag ein: Die Band wurde als „Album Of The Month“ im Metal Hammer und Guitar Magazine ausgezeichnet und konnte zudem als Vorband für Skid Row auftreten sowie einen exklusiven Auftritt beim WDR–Rockpalast im Rahmen der Crossroads Festivalreihe absolvieren.

Im Jahr 2025 kehrt Wolfskull lauter, losgelöster und mit noch mehr Drive zurück. Mit dem Eintritt des neuen zweiten Gitarristen Mike Nero zu Beginn des Jahres 2024 kam frischer Wind in die Band, was sich direkt in dem neuen Material widerspiegelte. Im September 2024 wurden die zehn neuen Tracks im Soundlodge Studio unter der Leitung von Jörg Uken (unter anderem Anvil, Suicide Angels, Dew Scented, Temple Of Dread) aufgenommen. Sie bieten alles, was echten Heavy Rock ausmacht: treibende Riffs, kraftvolle Hooks, fesselnde Melodien und einen modernen, kompromisslosen Sound, der ins Herz trifft. Besonders empfohlen für Fans von Volbeat, Unto Others, The Cult, Ghost und Audrey Horne!

Das Artwork stammt von dem renommierten südafrikanischen Künstler Simon Berndt / 1Horsetown (unter anderem Queens Of The Stone Age, Jerry Cantrell, The Sword, Pentagram, Primus) und rundet das Gesamtpaket visuell ab. Midnite Masters ist eine wilde Fahrt durch staubige Wüsten, dunkle Gassen und rebellische Motorradromantik – eine Hommage an starke weibliche Helden und Charaktere, Underdogs und nächtliche Abenteuer. Wolfskull sind zurück – und sie sind hungriger denn je!

Wolfskull sind:

Pete 9 – Gesang

Feratu – Gitarre

Mike Nero – Gitarre

Drop D. – Bass

Styx – Schlagzeug

Wolfskull online:

http://www.wolfskull.rocks

https://www.facebook.com/wolfskullrocks

https://www.instagram.com/wolfskullrocks