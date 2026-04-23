Draconia: neue Symphonic Rock Opera von Nikolo Kotzev nimmt mit All-Star-Besetzung Gestalt an

Nach über 20 Jahren Entstehungszeit erwacht Draconia endlich zum Leben – als eine der ambitioniertesten und visionärsten symphonischen Rockopern der Moderne. Das Projekt, geschaffen von Nikolo Kotzev, dem Mastermind hinter der gefeierten Rockoper Nostradamus, ist nicht als traditionelles Album, sondern als ein umfassendes Kunsterlebnis konzipiert, ein wahrer Musikfilm.

Düster, dramatisch, romantisch und kraftvoll erzählt Draconia eine Geschichte von verhängnisvoller Liebe und dem ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Nahtlos verschmilzt das Werk mit Heavy Rock, symphonischen Arrangements, progressiven Elementen und orchestraler Tiefe. Die Rockoper in vier Akten umfasst über 120 Minuten Musik in 22 Songs und wurde von einem echten Orchester, Chor, einer Rockband und einer außergewöhnlichen internationalen Besetzung mit acht Sängerinnen und Sängern komponiert – ein Zusammenschluss legendärer Namen und herausragender Künstler.

Zu den für das Projekt bestätigten Sängern gehören Joe Lynn Turner als Weiser, Dino Jelusick in der Hauptrolle der Freiheit, Stefan Nykvist als Mohdrai, Göran Edman als Geschichtenerzähler, Ronnie Grace als Gamohra, Veronica „The V“ Freeman als Reptilah und Nikola Zdravkov als Krähe. Jede Stimme verkörpert eine Schlüsselfigur in einer komplexen, emotional spannungsgeladenen und wandlungsreichen Geschichte. Die weibliche Hauptrolle der Hoffnung ist bereits mit einer bekannten Sängerin besetzt und wird in Kürze offiziell bekannt gegeben.

Die Aufnahmen laufen derzeit, und erste Ergebnisse lassen bereits den außergewöhnlichen Umfang und die anspruchsvolle Natur des Materials erkennen. Dino Jelusick beschrieb die Erfahrung im Studio nach Abschluss seiner Gesangsaufnahmen als etwas wirklich Einzigartiges: “The tracks are amazing, very out of the box, very challenging: singing-wise, melody-wise, harmony-wise, chord-wise, musically in general. I enjoyed these six days.”

Er betonte außerdem den Umfang und die Ambitionen des Projekts und fügte hinzu: „I cannot wait to hear what the other singers will do… there will be some pretty cool legendary names and some pretty cool up-and-coming names in the rock world.” Mit Blick auf die Gesamtvision sagt er selbstbewusst: “Once everything is done, I’m sure it’s going to kick everyone’s ass.”

Ein exklusiver Videobericht von den Studioaufnahmen mit Jelusick und Kotzev bietet einen ersten Blick hinter die Kulissen der Entstehung von Draconia und zeigt die Intensität und Kreativität, die das Projekt auszeichnen:

Parallel dazu wird Nikolo Kotzev zusammen mit Joe Lynn Turner eine Reihe von Konzerten in Skandinavien geben:

April im Valand in Göteborg (Schweden) April im Wings Of AOR in Norrköping (Schweden) April im John Dee in Oslo (Norwegen)

Mit Draconia erweitert Kotzev erneut die Grenzen des Genres und schafft ein Werk, das klassische Komposition, filmisches Storytelling und die rohe Kraft des Rock zu einem einzigen, stimmigen Kunstwerk vereint.

Weitere Neuigkeiten und Updates folgen in Kürze.

Draconia online:

https://www.facebook.com/nikolokotzev1

https://www.instagram.com/nikolo_kotzev/