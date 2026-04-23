Keep It True Festival 2027: erste Bandwelle und Start des Vorverkaufs

Das ausverkaufte Keep It True Festival 2026 startet heute mit dem Warm-Up in der Sporthalle Dittigheim. Das Veranstaltungsteam hat bereits die ersten Bands für das kommende Jahr bekannt gegeben, darunter das komplette Billing vom Warm-Up 2027.

Hier die Infos des Veranstalters Oliver Weinsheimer:

„Liebe Freunde,

es ist uns eine große Freude, die ersten Bands für das Keep It True Festival 2027 bekannt zu geben. Wie immer ist es eine Mischung aus seltenen Shows, die man sonst nirgendwo sieht, legendären Bands und den heißesten Newcomern. Nach dem Festival werden wir mehr auf jede Band eingehen.

Für den Moment genießt bitte die Ankündigung und wir heißen Sie alle willkommen zu einem sonnigen KIT 2026 mit fantastischem Wetter.

Ticketinformationen – Keep It True 2027

Wochenendtickets

Verkaufsbeginn: Freitag, 24. April 2026, 14:00 Uhr (14:00 Uhr CEST) beim Festival

Wo man kaufen kann:

– Am Ticketschalter oder Festival Merch (Hard Tickets)

– Online ab 14:00 Uhr (14 Uhr MESZ) um www.keep-it-true.de/tickets

Online-Tickets können bei KIT 2027 gegen ein Hard Ticket eingetauscht werden

Tickets (am Wochenende und täglich) für das Keep It True Legions sind ebenfalls an allen Standorten erhältlich

Warm-Up Show 2027 Tickets

Nur als Hard-Tickets bei der diesjährigen Warm-Up-Show in Dittigheim erhältlich

Der Verkauf beginnt am Donnerstag, den 23. April 2026, um 16:00 Uhr (16 Uhr MESZ)

Zahlungsmethoden

Bargeld oder Karte„

Es wäre keine Überraschung, wenn heute Abend das 2027er Warm-Up bereits das Sold-Out-Schild herausholt. Beim regulären Keep It True in Lauda-Königshofen ist es unterschiedlich. In der Regel ist das Festival wenige Tage nach VVK-Start ebenfalls ausverkauft.