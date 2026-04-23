Linkin Park Open Air 2026: in Hamburg und München

Den restlos ausverkauften Arenen und Open Airs in Deutschland folgen nunmehr zwei weitere Stadionkonzerte in Hamburg und München. Linkin Park treten am 01.06.2026 im Hamburger Volksparkstadion und am 11.06.2026 in der Münchner Allianz Arena auf.

Linkin Park dominierten mit ihrem jüngsten Album From Zero die internationalen Charts und knüpften damit nahtlos an ihre größten Erfolge an. Ihre bisherigen Live-Auftritte wurden von euphorischen Fanreaktionen begleitet.

01.06.26 – Hamburg, Volksparkstadion

03.06.26 – Hamburg, Volksparkstadion

11.06.26 – München, Allianz Arena

12.06.26 – München, Allianz Arena