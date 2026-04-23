Sátan Festival: gibt das endgültige Line-Up für die Ausgabe 2026 bekannt

Das isländische Sátan Festival hat das finale Line-up für seine Ausgabe 2026 bekanntgegeben, die vom 4. bis 6. Juni in Stykkishólmi, Island, stattfinden wird. Mit den isländischen Rocklegenden Sólstafir ist das Line-Up für die diesjährige Ausgabe nun komplett und umfasst hochkarätige Acts wie The Haunted, Hamferð, Múr, Aborted und viele mehr.

Sátan Festival 2026 – Line-Up:

Aborted

Barnaveiki

Bootlegs

Cadaver

Carpe Noctem

Devine Defilement

Gavin Portland

Hamferð

The Haunted

Kookaveen

Misþyrming

Múr

Necrowretch

Nexion

Power Paladin

Sign

Skitsystem

Sólstafir

Stripshow

Sventevith (Misþyrming und Nergal)

und Tailgunner

Voivod

Wistaria

WMB Winners

Tickets gibt es hier: https://app.glaze.is/t/6fMo8s8MYupgVuBjlIbM

Sátan ist ein dreitägiges Metal-Festival, das in Stykkishólmur auf der Halbinsel Snæfellsnes stattfindet. Das Festival legt den Schwerpunkt darauf, eine Vielzahl der besten isländischen Metal-Bands sowie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl internationaler Bands zu präsentieren.

Hinter Sátan steht ein Team aus Metal-Fans und Musikern, die seit bis zu 30 Jahren in der isländischen Szene aktiv sind und über umfangreiche Erfahrung in der Organisation von Musikfestivals und Konzerten sowie allgemeinen bandbezogenen Aktivitäten verfügen.

Bei Sátan ist jeder willkommen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder sexueller Orientierung, und es gibt nur ein Ziel: dass alle – Mitarbeiter, Bands und Gäste – nach einem großartigen Festival mit einem Lächeln nach Hause gehen.

Sátan Festival online:

https://www.facebook.com/SatanMetalFestival

https://www.instagram.com/satanmetalfestival