Power Paladin: veröffentlichen Lyricvideo zu neuer Single „Glade Lords Of Athel Loren“

Die isländische Heavy-Metal-Band Power Paladin hat ein neues Lyricvideo zu ihrer aktuellen Single Glade Lords Of Athel Loren veröffentlicht. Nach der erst kürzlich erschienenen ersten Album-Vorab-Single Sword Vigor legt die Band nun nach und gibt einen weiteren eindrucksvollen Vorgeschmack auf ihr kommendes Album.

Der Song stammt vom mit Spannung erwarteten neuen Studioalbum Beyond The Reach Of Enchantment, das am 27. März über ROAR – A Division of Reigning Phoenix Music erscheinen wird, und vereint klassischen Heavy Metal mit epischem Power Metal, druckvollen Riffs, melodischen Gitarrenlinien und einer mitreißenden Atmosphäre.

Gitarrist und Songwriter Atli Guðlaugsson:

„Glade Lords Of Athel Loren ist eine wuchtige Power-Metal-Hymne, die von den Taten der Lords von Laurelorn und ihrem heroischen Kampf erzählt, die Meister von Fels und Eisen zu bezwingen.“

Mit ihrem kommenden Longplayer Beyond The Reach Of Enchantment schlagen Power Paladin das nächste Kapitel ihrer musikalischen Reise auf. Das Album umfasst acht epische Songs, die gemeinsam eine zusammenhängende Saga voller Macht, Magie und Abenteuer erzählen.